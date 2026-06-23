La Tercera RFEF del Villaralbo ya está lista

El CD Villaralbo está en marcha. El club azulón se encuentra inmerso en la planificación de la nueva temporada que ya tiene confirmados a sus equipos participantes: 18 planteles que puganarán una vez más por diferentes objetivos. Con los ascensos de San José, Burgos B y Turégano, el club azulón volverá a hacer frente a una temporada dura en la que el reto será, un curso más, la permanencia en la categoría y, una vez conseguida, hasta donde se llegue. En total, según cálculos de la entidad presidida por Juan Ramón Saludes, se hará frente a casi 6.000 kilómetros durante los desplazamientos por toda la Comunidad Autónoma, aunque en esta ocasión es Valladolid la que se queda sin representantes.

Así, la provincia de Zamora estará defendida un año más por el Villaralbo, que tendrá en Los Barreros su principal talismán con una afición que volverá a empujar al máximo. Representando Ávila estará el Colegios Diocesanos para continuar con los tres representantes que tendrá la provincia burgalesa: Mirandes B, Arandina y Burgos B. Por León habrá cuatro planteles como son el Atlético Mansillés, Júpiter, La Virgen del Camino y Atlético Bembibre, mientras que en tierras palentinas estarán dos de los rivales más duros de la categoría y siempre candidatos a todo: Palencia CF y Cristo Atlético. Mientras, en Salamanca habrá cuatro equipos en Tercera RFEF como son Guijuelo, Salamanca B, Santa Marta y el filial de Unionistas, para seguir con los segovianos del Turégano y acabar con dos sorianos: Almazán y San José.

Rubo Blanco / Cedida

En el plano deportivo, el CD Villaralbo anunció el fichaje de Rubén Blanco Rodríguez "Rubo" como nuevo jugador de la primera plantilla para la temporada 2026/27.

Rubo, delantero, llega a Villaralbo para reforzar el frente ofensivo del equipo y aportar experiencia, gol y carácter competitivo. Formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, dio el salto al fútbol senior en el filial del Numancia, llegando incluso a debutar en edad juvenil con el primer equipo numantino en Segunda División de la mano de Pablo Machín.

A lo largo de su extensa trayectoria ha defendido las camisetas de clubes como Real Ávila, UD Collado Villalba, Alavés B, Langreo, Peña Deportiva Santa Eulalia, Tordesillas, Mons Calpe, Europa FC, FC Magpies, Arandina, Lanzarote, Somozas, Arosa y Cristo Atlético, acumulando una carrera marcada por la regularidad y la capacidad goleadora.

Entre sus hitos más destacados figura su etapa en el fútbol gibraltareño, donde se proclamó máximo goleador de la liga con 23 tantos y fue reconocido como mejor jugador del campeonato, además de disputar competición europea previa de Europa League. Con 338 partidos oficiales y más de 120 goles a sus espaldas, Rubo aterriza en Villaralbo para convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo y aportar liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.