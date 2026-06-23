Mundial 2026
Raphinha habla por primera vez después de su lesión: "Sigo firme"
El delantero del Barça señala que "haré todo lo que pueda para volver lo antes posible"
Raphinha ha prometido esforzarse al máximo para volver a ponerse la camiseta de Brasil cuanto antes. El delantero brasileño, castigado por las lesiones esta temporada, la última tras el segundo partido del Mundial, ha emitido un comunicado a través de las redes sociales para contener el ruido generado a su alrededor. No se da plazos, como no lo dio el parte médico. Es un comunicado muy propio de él, de carácter instrospectivo y emocional, en el que se habla de la infancia, de sueños y de amor al balón y a la patria, encabezado por una imagen de sus inicios en la 'canarinha'.
El texto, en el que trata de transmitir fortaleza, dice así: "Elegí esta foto primero porque me recuerda dónde empezó todo. El niño que soñaba con vestir la camiseta de la Selección Brasileña sigue aquí. Con los mismos sueños, la misma gratitud y las mismas ganas de representar a nuestro país. Amo el fútbol, amo lo que hago y amo vestir la camiseta de la Selección Brasileña. Quienes me conocen saben cuánto me exijo y cuánto trabajo todos los días para mejorar. Y eso nunca va a cambiar. Haré todo lo que esté a mi alcance para recuperarme y volver lo más rápido posible. Quiero estar al lado de mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dando todo de mí para honrar esta camiseta y llevar alegría a los aficionados brasileños. Sigo firme".
Lesión muscular
Las pruebas médicas determinaron que Raphinha padece "una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho" que le obligará a "seguir un protocolo de tratamiento intensivo con el objetivo de acelerar su recuperación y su regreso a la actividad en el menor tiempo posible". La desconfianza sobre que pueda recuperarse a tiempo para jugar algún partido en el Mundial se expandió enseguida en los aledaños de la canarinha. También Barcelona, donde ha sufrido cuatro lesiones musculares esta pasada temporada, sobre todo en los isquiotibiales.
De momento Raphinha se perderá el próximo partido de Brasil, la próxima madrugada del miércoles a jueves ante Escocia, en el que se juega la primera plaza del grupo. Compite con Marruecos, que se enfrenta a la débil Haití. También se cuenta que no estará en los dieciseisavos de final. Ambas selecciones cuentan con cuatro puntos y una diferencia de goles de solo dos a favor de los brasileños.
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