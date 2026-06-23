El Open de Ajedrez San Pedro en Zamora contará con maestros internacionales

El ajedrez sigue sumando aficionados en Zamora. Esta es una realidad que se ha demostrado en los últimos campeonatos organizados y en los recientes hitos conseguidos, colocando a la provincia en los puestos de cabeza en los campeonatos autonómicos. Aprovechando esta dinámica tan positiva, el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez ha organizado el Open de San Pedro, que se celebrará durante el próximo domingo 28 de junio en el Restaurante Laruqa, ubicado en la urbanización Siglo XXI.

La cita, que cuenta con el amparo de Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, además de pequeños patrocinadores, forma parte del Circuito Provincial de Ajedrez y es una muestra más del crecimiento de este deporte en el que se ejercita el músculo más importante del cuerpo, el cerebro, tal y como recordó el concejal de Hacienda, Diego Bernardo.

Acto seguido fue el presidente del club, Joaquín Atanol, el encargado de ofrecer algunos detalles de esta competición que tiene un aforo limitado a 60 jugadores, que pueden inscribirse a través de la web zamoraajedrez.es, entre los que se encuentran grandes maestros internacionales, por lo que el alto nivel está asegurado.

Además, explicó que el Open se desarrollará en categoría única Absoluta, aunque posteriormente se desgranarán los rankings en Sub-18, Sub-16, Sub-14 y Sub-12, además de premiar a los mejores zamoranos, féminas y veteranos. Todo gracias a la buena oferta de premios que tienen con más de 400 euros en metálico y obsequios que hacen aún más atractiva la participación.