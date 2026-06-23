Fútbol / Regional de Aficionados
Ignacio Salvador continuará defendiendo la camiseta del CD Villaralbo
El meta, que debutó con el primer equipo, estará con el filial en Regional de Aficionados
A. O.
El CD Villaralbo e Ignacio Salvador han alcanzado un acuerdo para la renovación del guardameta, que continuará defendiendo la portería del filial durante la temporada 2026/2027.
Ignacio seguirá formando parte de la estructura azulona tras una campaña de crecimiento y aprendizaje, en la que dio un paso importante en su progresión al debutar con el primer equipo en el encuentro frente al C.D. Mirandés B, demostrando personalidad, trabajo y compromiso.
Su continuidad supone una gran noticia para el club, que apuesta por el talento joven y la proyección de jugadores formados en nuestra disciplina.
Desde el C.D. Villaralbo le desearon la mayor de las suertes en esta nueva temporada, convencidos de que seguirá creciendo y aportando al equipo.
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