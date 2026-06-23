Ignacio Salvador continuará defendiendo la camiseta del CD Villaralbo

El CD Villaralbo e Ignacio Salvador han alcanzado un acuerdo para la renovación del guardameta, que continuará defendiendo la portería del filial durante la temporada 2026/2027.

Ignacio seguirá formando parte de la estructura azulona tras una campaña de crecimiento y aprendizaje, en la que dio un paso importante en su progresión al debutar con el primer equipo en el encuentro frente al C.D. Mirandés B, demostrando personalidad, trabajo y compromiso.

Su continuidad supone una gran noticia para el club, que apuesta por el talento joven y la proyección de jugadores formados en nuestra disciplina.

Desde el C.D. Villaralbo le desearon la mayor de las suertes en esta nueva temporada, convencidos de que seguirá creciendo y aportando al equipo.