La Escuela de Porteros y Campus de Verano de la Zamora International Football Academy regresa del 30 de junio al 10 de julio

La Zamora International Football Academy, junto a LH Tecnificación, la Diputación de Zamora y distintas entidades vinculadas al fútbol formativo, ponen en marcha una nueva edición de la Escuela de Porteros y Campus de Verano, que se celebrará del 30 de junio al 10 de julio en la Ciudad Deportiva de Zamora.

Las inscripciones ya están abiertas para esta actividad de tecnificación específica que contará con entrenamiento especializado para porteros y actividades lúdicas.

La iniciativa está dirigida a porteros y jóvenes futbolistas de diferentes edades y niveles que deseen mejorar su rendimiento técnico y táctico a través de una metodología específica de entrenamiento, diseñada para potenciar aspectos fundamentales como el juego aéreo, los reflejos, la colocación, el uno contra uno o la toma de decisiones bajo presión.

Horario

El campus se desarrollará en horario de mañana, concretamente de 10:00 a 14:00 horas, y combinará sesiones de tecnificación con actividades complementarias, incluyendo piscina y juegos, ofreciendo así una experiencia deportiva y de ocio durante las vacaciones de verano.

Opciones

Los participantes podrán optar por diferentes modalidades de inscripción. La primera semana incluirá cuatro sesiones de entrenamiento de dos horas, además de piscina y actividades recreativas, con un coste de 100 euros.

La segunda semana contará con cinco sesiones de dos horas más actividades complementarias por 130 euros. También existirá la posibilidad de asistir por días sueltos por 30 euros.

La Escuela de Porteros se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas de referencia para la formación específica de guardametas en la provincia, apostando por grupos reducidos y una atención personalizada que permite adaptar el trabajo a las necesidades de cada jugador.

Desde la organización destacan que las plazas son limitadas, por lo que recomiendan formalizar la inscripción con antelación. Los interesados pueden obtener más información y reservar su plaza a través del teléfono 651 485 316.

Con esta nueva edición, Zamora International Football Academy reafirma su compromiso con la formación deportiva de calidad y continúa ofreciendo a los jóvenes porteros una oportunidad única para seguir creciendo y disfrutando del fútbol en un entorno profesional y especializado.