Ya se conoce el primer fichaje de la temporada 26-27: Oskar Palmquist se incorpora al Caja Rural CB Zamora

El Caja Rural CB Zamora ya tiene en marcha la construcción de su plantilla para la temporada 2026-2027. Después de asegurar la continuidad de Jacob Round y David Kristensen, el club anuncia su primer fichaje: el alero sueco Oskar Palmquist. Una incorporación que marca el inicio de las novedades y la llegada de nuevas piezas al proyecto.

Primera pieza nueva.

Tras una serie de renovaciones, Palmquist es la primera incorporación y abre el capítulo de novedades en la plantilla.

Experiencia internacional.

El alero sueco llega tras formarse en el baloncesto universitario estadounidense y quedar campeón en la primera división de su país. Además ha debutado ya con la selección absoluta sueca.

Formado entre Europa y Estados Unidos

Palmquist es un alero de 2,01 metros cuyo recorrido combina el baloncesto europeo y el estadounidense. Tras formarse en su país, dio el salto a la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde jugó en la Universidad de Rutgers. Allí permaneció varias temporadas, sumando experiencia en una de las competiciones de mayor nivel y exigencia del baloncesto de formación mundial..

Tras su etapa universitaria, Palmquist regresó a Europa para competir en la Basketligan, la máxima categoría del baloncesto sueco, defendiendo los colores del Boras Basket, con el que quedó campéon

Capacidad anotadora y tiro exterior

Palmquist es un jugador físico, que además tiene capacidad para generar puntos de diferentes maneras. Buen defensor, trabajador, se espera de él que aporte en ambos lados de la cancha.

Hazte abonado: la campaña, en marcha

La llegada de Oskar Palmquist coincide prácticamente con el inicio de la campaña de abonados para nuevos socios de la temporada 2026-2027. La respuesta de la afición está siendo magnífica, como estas últimas temporadas, y ya hay más de 900 personas que han reservado su asiento para disfrutar cada fin de semana con el equipo zamorano.