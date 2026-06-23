El club de Judo Gokyo de Zamora celebra con éxito su tradicional paso de grado de cinturones

El club de Judo Gokyo celebró en el pabellón Manuel Camba, de Zamora capital, su tradicional jornada de paso de grado de cinturones, una de las actividades más especiales y esperadas de la temporada.

El evento reunió a aproximadamente 70 judocas, alumnos y alumnas de base de la entidad, en una mañana marcada por el deporte, la convivencia y el reconocimiento al esfuerzo realizado durante todo el curso.

Como cada año, el paso de grado se organizó a inicios del mes de junio y la jornada se dividió en tres turnos para adaptarse a las diferentes edades de los participantes.

Tres turnos

El primer grupo comenzó a las 10:00 horas y estuvo formado por los más pequeños, correspondientes a las edades de 2019 a 2022. En el segundo turno participaron los alumnos del año 2015 al 2018 y, finalmente, el tercer grupo estuvo compuesto por los judocas infantiles, cadetes, junior y senior.

A lo largo de la jornada, los niños y niñas, disfrutaron de diferentes actividades diseñadas para mostrar también a las familias cómo se desarrolla una clase de judo y acercarlas aún más a este deporte y a los valores que transmite.

Nuevo cinturón

Al finalizar, todos los participantes recibieron su nuevo cinturón, símbolo del trabajo, la constancia y la evolución demostrada durante toda la temporada, acompañado de su diploma correspondiente. Para cualquier judoca, el día del cambio de cinturón supone un momento muy especial, ya que representa el reconocimiento al esfuerzo, al compromiso y al crecimiento conseguido a lo largo del año.

Además del nuevo grado, todos los participantes recibieron un pequeño detalle por parte del club, al haber completado una campaña más.

Desde la dirección del Gokyo quisieron dar las gracias a todos los deportistas y familias pertenecientes al club que dedicaron su tiempo durante la mañana de ese día para que la jornada volviera a ser un éxito.