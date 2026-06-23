Buenos registros para el Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero en Salamanca

El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero conseguía buenos registros en el Campeonato de Castilla y León por equipos que se ha disputado en Salamanca. Las orillas del Tormes, a la altura del puente romano, proporcionaban un escenario digno de un título regional que finalmente se iba a manos del Club Deporama Triatlón Soriano (1h 00´07") por tan solo cinco segundos por delante de los anfitriones, la Escuela de Triatlón Salmantina que sí que se hacía con el título en la categoría femenina.

La participación zamorana dejaba un noveno puesto por parte del Triatlón Duero A (1h 14´58"), formado por Alejandro Montalvo, Jorge Muñiz, Álvaro Hernández, David López, Antonio Gato y Chisco Serrano, y un décimo sexto puesto de Triatlón Duero B (1h 26´18") con Jorge Herculano, Vicente Hernández, Javier Alfonso, Ángel J. Brioso, Iván Moreira y J, Luis Prieto.

Las altas temperaturas de la época endurecieron la puesta en escena de una prueba que se desarrollaba con 750 metros de natación por el río Tormes, 20 kilómetros de ciclismo sobre un trazado de continuos y variados desniveles y un final de 5 kilómetros de carrera a pie por el casco histórico de la capital charra. Ambos equipos desarrollaron buenos segmentos tanto en natación como en la bicicleta acusando en exceso el calor en el tramo final de la carrera.

Por otro lado, Triatlón Duero acudía a participar en el Triatlón Promoción de Medina del Campo sobre 300 metros de natación, 8 kilómetros de bicicleta y 1.500 metros de carrera, destacando la victoria de Begoña Madrigal en la clasificación general femenina y el décimo puesto de Noé Almeida en categoría masculina.