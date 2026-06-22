El zamorano Martín Ramos inicia la expedición al Gasherbrum I, uno de los picos más altos del mundo

Cinco años después de su última cumbre, el zamorano Martín Ramos afronta la que puede ser su undécima cumbre en la carrera de los "ochomiles", con el Gasherbrum I, una montaña que supera por sólo ochenta metros los 8.000 pero que no por ello puede considerarse como una ascensión sencilla, según el propio alpinista zamorano ha reconocido en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA. Ramos se encuentra ya en la capital de Pakistán, Islamabad, esperando para realizar un segundo viaje en avión a Skardu que no pudo ser posible este domingo por el mal tiempo. Desde esta localidad ya cercana a la cordillera del Karakorum, habrá de afrontar un exigente trecking de aproximación hasta el campo base de esta mítica montaña. Será una caminata de aproximadamente seis días sobre el glaciar, pasando por los cinco campamentos intermedios, hasta el campamento base.

Martin Ramos ha afrontado esta expedición formando equipo con tres contrastados montañeros como es el médico asturiano Jorge Egocheaga y el rumano Horia Colibasanu, con los que ha compartido ya varias ascensiones y en esta ocasión se les suma la asturiana Noelia Ortiz, guía de Alta Montaña (Técnico Deportivo Superior TD3) y miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM).

El montañero zamorano regresa así al macizo de los Gasherbrum donde ya coronó junto a Egocheaga, en su primera expedición juntos, el GII en 2008. El Gasherbrum I, también conocido como Hidden Peak o Pico Oculto, es la undécima montaña más alta del mundo con una altitud de 8.080 metros a la que esperan llegar en torno al 1 de julio en el que sería su undécimo "ochomil" siguiendo los consejos que su padre Herminio Ramos: "Él me dice que tengo que hacer todos, pero siempre le digo que de uno en uno. Es algo muy complicado, pero me apetece", reconoció hace un par de años. "No sé si llevo diez ochomiles o me quedan cuatro", comentaba entre risas después de su subida a el Manaslu, su décima cumbre en 2021. Ahora volverá a contar en su aventura con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, de Panaderías El Viso y de desguaces Autorrecicla.

El zamorano dio su décimo paso en la "carrera de los ochomiles" al completar junto a Jorge Egocheaga la ascensión del Manaslu en 2021, la octava montaña más alta del plantea con 8.163 metros. Egocheaga fue el quinto español en completar los 14 "ochomiles", reto que consiguió en mayo de 2014 al hollar el Kangchenjunga también junto a Martín Ramos. Completaba así el reto que había iniciado en 2002 en el Everest. El médico asturiano subió por primera vez el Manaslu en 2006 junto a Iñaki Ochoa de Olza y el rumano Horia Colibasanu.

Noticias relacionadas

Desde que en 1998 con una expedición de la Montañera Zamorana en la que le acompañaron Tete Alvarez y Juanjo Sardá, consiguió el Shisha Pangma, Ramos ha coronado las cimas del Everest (2001), Cho Oyu (2002), Nanga Parbat (2005), Gasherbrum II (2008), Broad Peak (2008), Annapurna (2010), Makalu (2011) y Kangchenjunga (2014). Además protagonizó otras expediciones sin cumbre al Cho Oyu (1997), Makalu (1999), Everest sin oxígeno (2003), Gasherbrum II (2008), K2 (2009), Kangchenjunga (2012). n