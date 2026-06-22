¿Cómo será la distribución de equipos en Primera RFEF? El Zamora CF, cerca de repetir en la división este-oeste

Con el no ascenso del Zamora CF ya digerido, aunque continúe la pesadumbre por lo que pudo ser y no fue, es momento de empezar a pensar en el futuro. Renovaciones, despedidas y fichajes son las noticias más esperadas por la afición y todo apunta a que se empezarán a publicar esta misma semana, mientras que también comienzan las cábalas sobre cómo quedarán distribuidos los equipos que en la temporada 26-27 militarán en Primera RFEF. Tras los ascensos de Celta Fortuna y Sabadell, que se sumaron al Tenerife y Eldense que subieron de forma directa, ya están confirmados los cuarenta clubes participantes en la tercera categoría del fútbol español y será en pocos días, si nada cambia, cuando la Federación Española de Fútbol se reúna con las entidades para que voten dos opciones y se decida cómo quedan los grupos.

La opción con más papeletas

La posibilidad que cuenta con más papeletas para salir, al menos en este momento, supondría una división diagonal del mapa, sorteando a los planteles madrileños. De cumplirse el Zamora CF, junto a los otros cuatro equipos de Castilla y León (Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés y Unionistas de Salamanca) continuaría encuadrado con Galicia (Racing de Ferrol, Pontevedra, Lugo, UD Ourense y Deportivo Fabril); Asturias (Real Avilés), País Vasco (Barakaldo, Arenas de Getxo, Bilbao Athletic y Real Unión); Extremadura (Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria), y se uniría La Rioja con el UD Logroñés. Así, se medirían 20 equipos en un encuadre bastante similar al de este pasado curso, aunque sin un "transatlántico" como era el Tenerife que desde el inicio era el gran candidato a todo. No obstante, seguiría habiendo pesos pesados y candidatos a dar el salto, entre ellos, los de Cano.

De dar el visto bueno a este grupo, el otro quería compuesto por Madrid, que esta vez no se dividiría (Alcorcón, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Rayo Majadahonda); Aragón (Huesca, Zaragoza, Teruel); Cataluña (Nàstic, Europa y Sant Andreu); Comunidad de Valencia (Hércules y Villarreal B); Región de Murcia (Cartagena, Real Murcia y Águilas); Andalucía (Algeciras, Antequera, Real Jaén y Juventud de Torremolinos) y Baleares (Ibiza). La segunda de las posibilidades pasaría por una división de norte-sur que supondría más kilómetros para la entidad del Duero. No obstante, todo son conjeturas pero sí está claro que una vez queden definidos, se sortearán los calendarios de competición.

Fechas clave

Si no hay sorpresas al respecto, la Primera RFEF comenzará el último fin de semana de agosto, desde el viernes 28 hasta el domingo 30, mientras que la última jornada estaría prevista para el tercer fin de semana de mayo: entre el viernes 21 y el domingo 23. A partir de ahí, llegarían los play-offs de ascenso, que se jugarían durante los cuatro fines de semana siguientes, con eliminatorias a ida y vuelta tanto en semifinales como en la final, como ha ocurrido este pasado curso.