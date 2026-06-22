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Fútbol Sala

Samu Borjas continuará aportando su fiabilidad al River Zamora

El equipo de Juanito volverá a aprovecharse de las cualidades del jugador

Samu Borjas. | CEDIDA

Samu Borjas. | CEDIDA

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A. O.

Zamora

El Caja Rural River Zamora FS continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y en las últimas horas cerraba la renovación de Samu Borjas, que seguirá defendiendo los colores del conjunto zamorano durante un año más. Tras completar su primera temporada en las filas del River Zamora FS, el jugador continuará aportando su calidad y compromiso a un proyecto que "sigue apostando por la continuidad de piezas importantes dentro del vestuario y sobre la pista".

Tal y como recordó el propio club, Samu Borjas ha demostrado ser un jugador fiable y con gran capacidad para la construcción del juego desde atrás. Su buena salida de balón y su criterio a la hora de iniciar las acciones ofensivas le convierten en un futbolista importante dentro del esquema del equipo, aportando equilibrio y seguridad en cada encuentro. Además de sus cualidades técnicas, el jugador ha sobresalido por su implicación diaria y su adaptación al grupo, ganándose la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros a lo largo de la temporada.

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Con esta renovación, el Caja Rural River Zamora FS mantiene en su plantilla a un jugador que conoce la filosofía de la entidad zamorana y que seguirá contribuyendo al crecimiento deportivo del equipo durante la próxima campaña.

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