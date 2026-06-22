Kike Moreno continuará en el Caja Rural Balonmano Zamora

Buenas noticias en el seno del Caja Rural Balonmano Zamora que seguirá contando con la calidad de Kike Moreno la próxima temporada. El club y el jugador han alcanzado un acuerdo para que el primera línea malagueño continúe defendiendo la camiseta pistacho en esta nueva etapa en División de Honor Plata.

Kike Moreno llegó a Zamora en el tramo decisivo de la campaña para reforzar al equipo de cara a la Fase de Ascenso, y su adaptación fue inmediata. Desde el primer partido asumió la responsabilidad de liderar la primera línea del conjunto zamorano, firmando una actuación sobresaliente que resultó determinante para que los Guerreros de Viriato lograran el ansiado regreso a la División de Honor Plata.

Más allá de su rendimiento deportivo, el jugador malagueño conquistó rápidamente a la afición pistacho. Su carácter competitivo, su entrega y su implicación con el club hicieron que conectara desde el primer momento con la afición, demostrando que había entendido a la perfección los valores que representan al Balonmano Zamora.

Tras cerrar su renovación, Kike Moreno se mostró muy satisfecho por seguir formando parte de la familia pistacho, y aseguró que "es un lujo seguir donde te han dado la confianza y el cariño. Desde el primer momento caí de pie en Zamora. Hay un grupo muy bueno y una afición increíble, y vamos con mucha ilusión a una temporada dura por el gran nivel de los equipos de Plata. Pero yo creo en este grupo, que va a trabajar por conseguir el objetivo".