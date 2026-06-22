Jorge Gonzálvez Lober, un alistano en el seno del CE Sabadell

Jorge Gonzálvez Lober es el director de la empresa de Gonber Seguridad, con una importante implantación en Cataluña pero también en Zamora donde patrocina además el Noname Club que milita en la Liga Regional de Aficionados. Además colabora con el CE Sabadell, donde reside, organizando las tareas de relaciones con los medios de comunicación y su empresa se encarga de la seguridad en la Nova Creu Alta.

El pasado viernes, lo pasó bastante mal en un partido que nunca quiso que se celebrase ya que enfrentaba a los dos equipos de su vida en Primera RFEF. "Se podía haber ganado pero así es el fútbol. Ha sido demasiado dura para mi esta eliminatoria, llevó unas semanas pensando en que podía pasar esto. El Sabadell tenía que haber subido directamente y hubiéramos evitado este cruce tan duro para mi. Llevo un mes, hasta con ansiedad, pidiendo que no se enfrentaran y al final ha ocurrido ésto", explico el empresario natural de Brandilanes quien puntualizó en declaraciones a este periódico que su empresa no tuvo nada que ver con cierta polémica surgida con otros auxiliares que vigilaron la zona donde se ubicaron los zamoranos en la Nova Creu Alta.

Jorge Gonzálvez, tras firmar el contrato de seguridad con el Sabadell, en 2022. | CEDIDA

Su vinculación con Zamora se inició con el Noname Club con el patrocinio de un torneo de categorías inferiores en 2025 y ha continuado esta misma campaña como queda patente en las equipaciones del primer equipo donde aparece el anagrama de su empresa. Y la vinculación de Gonber con Zamora se manifiesta además en el hecho de que todas sus cuentas económicas están domiciliadas en la oficina de Alcañices de Caja Rural de Zamora, lo que supone además un retorno de promoción para la entidad zamorana en las zonas de Cataluña y Aragón donde trabaja esta pujante empresa de seguridad.

Jorge Gonzálvez no tardará en regresar a su tierra y, como siempre, pasará sus vacaciones en Brandilanes, localidad alistana del ayuntamiento de Fonfría. n