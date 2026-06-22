GRAVITEO, "una oportunidad increíble para deportes como la escalada y el skate"

La escalada deportiva y el skate tomarán por unos días el Circuit de Barcelona-Catalunya para la celebración del GRAVITEO Urban Sports Festival (del 17 al 19 de julio), un evento impulsado por Prensa Ibérica en el que convergerán deporte y entretenimiento.

Durante los tres días de duración de GRAVITEO tendrán lugar un total de ocho competiciones oficiales, entre ellas el Campeonato de Europa de Boulder y una prueba de la World Climbing Europe Series de escalada de velocidad, además de los Campeonatos de España de Skateboarding, en las modalidades de Street y Vert; los Campeonatos de España de Roller Freestyle, también en Street y Vert; el Campeonato de España de Scooter Street.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de Cupra, ColaCao y Azulmarino New travel. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

La cita atraerá a 15 equipos nacionales y más de 700 deportistas que coexistirán con las competiciones populares y de entretenimiento. Algunos de los protagonistas estuvieron presentes en la presentación del evento que tuvo lugar este lunes en el emblemático Rooftop del trazado catalán, donde valoraron la importancia de dar visibilidad a sus deportes con la celebración de este tipo de actos.

Una oportunidad de visibilización

Leslie Romero, olímpica en París 2024, afirmó durante el acto de presentación que Graviteo "es una oportunidad increíble para la escalada y el skate". La española de origen venezolano alcanzó la ronda de cuartos en los juegos parisinos en la prueba de escalada de velocidad y es uno de los referentes actuales de este deporte que tendrá en el mes de agosto una cita importante como el Europeo. Por tanto, la prueba de la Copa de Europa que se disputará durante el GRAVITEO, servirá como preparación para la cita continental, tal y como explicó la propia Leslie.

En la prueba de escalada de velocidad, junto a Romero, estará también la catalana Carla Martínez, quien se mostró "muy emocionada de que esto sea aquí". "Soy de muy cerca y tengo muchas ganas", admitió, remarcando que GRAVITEO supondrá "una buena oportunidad de cara al Campeonato de Europa que es una cita muy importante para nosotras".

Además, para la escaladora, el evento "es una oportunidad para demostrar todo el trabajo que estamos haciendo con todo el equipo" y además tendrá un componente especial para ella, que se confiesa "muy fan de MotoGP. "Estar aquí para mí es una locura", afirmó, deseando que acuda mucha gente al evento. Como motivación extra, el Conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, le prometió una invitación al próximo Gran Premio de Catalunya de MotoGP si consigue un podio durante GRAVITEO.

Naia Laso, recién llegada de la Copa del Mundo de skate disputada en Roma, será otro de los grandes nombres del panorama internacional que estará presente durante la competición en el Circuit. En la presentación, la joven deportista de Bermeo afirmó que "este evento, no es solo deporte, es como estar con nuestros amigos, no es solo competir y creo que me va a gustar mucho y además, siendo de aquí, va a ser diferente".