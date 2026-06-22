Doce metales y grandes actuaciones para Salvamento Benavente en el Campeonato de Castilla y León de Verano

El Club Salvamento y Socorrismo de Benavente se hizo con doce metales en el XVI Campeonato de Castilla y León de Verano de Salvamento y Socorrismo, una competición desarrollada durante dos jornadas en distintas sedes: el Complejo Deportivo "Soto de la Medinilla" (Valladolid), donde se celebraron las pruebas de arena, y Villardeciervos (Zamora), escenario de las pruebas en agua.

El balance del club benaventano se ha saldado con ocho medallas individuales (un oro, dos platas y cuatro bronces) y 4 colectivas por los buenos resultados en las pruebas de relevo en aguas abiertas (dos platas y dos bronces), además de destacados resultados en todas las categorías.

En las pruebas de arena, Dennis del Hoyo se proclamó campeón de Castilla y León en banderas, mientras que su hermano David logra el subcampeonato en la prueba de sprint.

Además, en banderas, Zoe Castaño firmó una quinta posición, Paula fue séptima, Pablo noveno y Mario décimo, completando una actuación muy sólida del grupo.

Pruebas de agua individuales

En las pruebas de aguas abiertas, el alevín Martín Cañibano fue subcampeón de Castilla y León en eslalon costa y loró , además, el bronce en carrera con nipper. Su compañero Jorge Cobreros rozó el podio con un cuarto puesto en nipper y un quinto, en eslalon costa. Estos dos deportistas, se hicieron con una tercera posición en la clasificación general, que confirma sus buenos resultados durante el campeonato.

En categoría infantil, Victoria del Carmen Zanfaño consiguió el subcampeonato en carrera con nipper, mientras que David García sumó dos bronces, en nadar surf y carrera con nipper. Además, en la prueba de nipper, Victoria y Zoe alcanzaron la final con un quinto y sexto puesto respectivamente. Estas dos deportistas lograron situarse terceras en la clasificación general de infantil femenino.

Más metales para los de Benavente. En nadar surf, la absoluta Carolina Ganado logró la medalla de bronce. También destacaron Zoe Castaño y Ángel Cañibaño, ambos en octava posición. El cadete Fernando Zanfaño fue séptimo, al igual que el juvenil Diego Palazuelo, que compitió en categoría absoluta.

En carrera con tabla, Carolina fue sexta en categoría absoluta, mientras que Iker Cobreros finalizó en octava posición.

Pruebas conjuntas

En los relevos, el equipo absoluto femenino formado por Carolina Ganado y Paula se proclamó subcampeón de Castilla y León en relevo de tabla, logrando la medalla de plata. En la misma prueba, el equipo masculino integrado por Guillermo y Diego Palazuelo consiguió el bronce.

En el relevo con tubo de rescate infantil, el equipo formado por David, Ángel, Mario Martínez y Jorge logró la medalla de plata. Por su parte, el relevo cadete femenino, integrado por Zoe, Victoria del Carmen, Diana y Miriam Brime, se hizo con el bronce.

Cabe destacar también que los cadetes lograron un peleado cuarto puesto en la prueba de triada en la que participaron: Iker, Victoria, Zoe, Miriam, Fernando y Dennis.

Noticias relacionadas

En la clasificación general cadete masculina, el equipo formado por Fernando Zanfaño, Pablo, Dennis del Hoyo e Iker Cobreros se hizo también con un tercer puesto.