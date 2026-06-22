El CD Villaralbo incorpora capacidad goleadora con Rubo Blanco

El CD Villaralbo anunció el fichaje de Rubén Blanco Rodríguez “Rubo” como nuevo jugador de la primera plantilla para la temporada 2026/27.

Rubo, delantero, llega a Villaralbo para reforzar el frente ofensivo del equipo y aportar experiencia, gol y carácter competitivo. Formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, dio el salto al fútbol senior en el filial del Numancia, llegando incluso a debutar en edad juvenil con el primer equipo numantino en Segunda División de la mano de Pablo Machín.

A lo largo de su extensa trayectoria ha defendido las camisetas de clubes como Real Ávila, UD Collado Villalba, Alavés B, Langreo, Peña Deportiva Santa Eulalia, Tordesillas, Mons Calpe, Europa FC, FC Magpies, Arandina, Lanzarote, Somozas, Arosa y Cristo Atlético, acumulando una carrera marcada por la regularidad y la capacidad goleadora.

Entre sus hitos más destacados figura su etapa en el fútbol gibraltareño, donde se proclamó máximo goleador de la liga con 23 tantos y fue reconocido como mejor jugador del campeonato, además de disputar competición europea previa de Europa League.

Con 338 partidos oficiales y más de 120 goles a sus espaldas, Rubo aterriza en Villaralbo para convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo y aportar liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.