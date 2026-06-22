Castilla y León tendrá su propia Primera RFEF

Castilla y León será una de las comunidades autónomas con mayor representación en Primera RFEF en la próxima campaña ya que contará con cinco equipos, junto al Zamora, Cultural Leonesa, Ponferradina, Unionistas y el recién descendido Mirandés, lo que supone un indudable atractivo ya que son cuatro rivales que asegurarán desplazamientos masivos de aficionados en el Ruta de la Plata.

Como es sabido, han descendido de Segunda División (La Liga Hypermotion): Cultural y Deportiva Leonesa, CD Mirándes, Real Zaragoza y SD Huesca. Ademas han ascendido: RC Deportivo Fabril, UD Ourense, Real Unión de Irún, UD Logroñés, CD Extremadura, CD Coria, UE Sant Andreu, Águilas FC, CF Rayo Majadahonda y Real Jaén. Y permanecen: Unionistas de Salamanca CF, SD Ponferradina, Zamora CF, Racing Ferrol, CD Lugo, Pontevedra CF, Real Ávilés Industrial, Barakaldo, Bilbao Athletic, Arenas Club, CP Cacereño, AD Mérida, CD Teruel, CE Europa, Gimnástic Tarragona, Villarreal B, Hérculés CF, Real Murcia, FC Cartagena, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, AD Alcorcón, UD Ibiza, Algeciras CF, Antequera CF y Juventud de Torremolinos CF.

Por otra parte, el portero del Centre d’Esports Sabadell Diego Fuoli ha pedido disculpas por haber incitado a los aficionados arlerquinados a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración del ascenso a LaLiga Hypermotion. En un comunicado publicado en su perfil de la red social X, Fuoli se ha disculpado al club y a sus compañeros "por empañar con esta tontería la celebración una temporada histórica" del Sabadell, que el viernes certificó con un triunfo frente al Zamora (4-0) su regreso al fútbol profesional cinco años después.

El sábado, los jugadores y cuerpo técnico de la entidad catalana celebraron con sus aficionados el ascenso con una rúa que terminó en el Ayuntamiento de Sabadell, donde el equipo fue recibido por su alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales en la sala de plenos.

Después de este acto, los jugadores, el entrenador, Ferran Costa, y los miembros del cuerpo técnico salieron al balcón del consistorio para dirigirse con sus parlamentos a la multitud que llenaba la Plaza de Sant Roc.

En su parlamento, Fuoli finalizó así su intervención: "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez...". A lo que una parte de los aficionados presentes en la plaza respondió con insultos al presidente del Gobierno. Según el comunicado publicado por Fuori, sus palabras fueron "fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días" y las califica como "una gracieta sin maldad" que, según ha reconocido, "se ha convertido en una bola gigante".

Por su parte, el Centres d’Esports Sabadell también ha emitido un comunicado en el que "lamenta y rechaza" los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso a Segunda División.

"Durante el acto, se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad", precisa el Sabadell, quien destaca el espíritu "plural y abierto" de la entidad.

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En este sentido, el club subraya que "la emoción y la euforia del momento" no pueden hacer perder de vista "los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente en una acto de carácter institucional". n