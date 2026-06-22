Cabo Verde resiste también a Uruguay y España ya es líder de grupo

El encuentro en el Hard Rock Stadium arrancó con una selección de Uruguay dominando la posesión e intentando abrir huecos en la defensa rival, aunque sin afinar la puntería en las ocasiones tempranas de Federico Valverde y Manuel Ugarte. La sorpresa saltó en el minuto 21, cuando Kevin Lenini adelantó a Cabo Verde con un cañonazo de falta directa desde larga distancia, que sirvieron tras una falta previa de Rodrigo Bentancur que le costó la tarjeta amarilla. El problema es que el cañonazo llegó al fondo de la red por una mala colocación de Muslera de la barrera y que los jugadores se abrieron exageradamente para dejar pasar el balón sumado a que el guardameta había dado un paso de más alejandose de su palo izquierdo. Todo un despropósito que provocó el primer gol de Cabo Verde en un Mundial.

A partir de ese momento, el combinado charrúa intensificó su asedio, rondando el empate con varios disparos peligrosos que se marcharon desviados por muy poco, mientras la zaga caboverdiana lograba resistir la constante presión. Aunque Uruguay no estaba para nada excelsa en la creación.

La insistencia uruguaya acabó encontrando su recompensa en una recta final del primer tiempo absolutamente frenética. En el minuto 44, Maximiliano Araújo logró igualar el marcador al cazar un rechace en boca de gol y rematar de cabeza. Un defensor de Cabo Verde remató un primer centro casi dentro que obligó a 'Vozinha' a lucirse y dejó el balón para que Maxi, con toda su garra y fuerza rematara a placer provocando el primer tanto en su contra para el portero viral ante España.

Dos partidos de Mundial, dos goles. Menudo arranque de Mundial de Maxi Araújo, el jugador del Sporting Lisboa. Lejos de conformarse, y aprovechando el amplio tiempo de descuento añadido por el colegiado Espen Eskas, Uruguay completó la remontada en el 45+6'.

Imagen del partido entre Uruguay y Cabo Verde / EFE

En esta ocasión fue el propio Araújo quien, tras recibir un centro en el área, asistió con la cabeza a Agustín Canobbio para que este empujara el esférico al fondo de la red, firmando así un 2-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso tras casi diez minutos de prolongación. Un premio demasiado grande para una Uruguay que sufrió en mucho momentos y solo pudo crear superioridades gracias a robos arriesgados. El cansancio hizo mella en Cabo Verde y esa intensidad defensiva se fue apagando.

En el arranque de la segunda mitad seguía la inercia del final de la primera, pero Uruguay tampoco se estaba creyendo mucho lo que estaba haciendo en el arranque. primero un cambio de Bubista en el minuto 58, entró Helio Varela por Garry Rodrigues. Y fue entrar y besar el santo gracias al muy poco santo Muslera. Un pase hacia atrás de Mathías Olivera no fue a ningún sitio, pero Muslera, en vez de esperar salió disparado a cortar el balón, pero no tenía ninguna opción y allí estaba Helio Varela para aprovechar esa mala salida y una balón huérfano para empatar el encuentro.

Vozinha para un balón de Uruguay en Miami / EFE

En la pausa de hidratación de la segunda mitad sonó la canción: "Tequila", esa que solo dice la palabra del nombre de la bebida en pocas ocasiones y mucha música... pues la palabra al final del partido fue 'Muslera'. Los partidos de Cabo Verde tienen siempre protagonistas en las porterías... en el primero ante España, Vozinha se convirtió en el portero más viral del Mundial por su gran actuación y en el segundo Muslera fue el protagonista negativo.

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Poco más pasó en la segunda mitad, exceptuando una carrera desbocada de Canobbio que se fue fuera de la portería de Vozinha por muy poco en el minuto 90+3' y una acción tras un robo de Cabo Verde en el 95' que acabó en córner. Empate y primer puesto del grupo H en bandeja para la selección de De la Fuente.