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Antiviolencia propone sancionar al Zamora CF con 5.000 euros

La Comisión pide sancionar el salto de unos 30 aficionados al interior del terreno de juego durante la celebración de un gol contra el Cacereño

Partido entre el Zamora CF y el Cacereño disputado en el Estadio Municipal Ruta de la Plata.

Partido entre el Zamora CF y el Cacereño disputado en el Estadio Municipal Ruta de la Plata. / Victor Garrido / LZA

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P. F.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto sanciones económicas para diferentes clubes, entre ellos el Zamora CF.

En un escrito publicado este lunes 22 de junio se propone una multa de 5.000 euros al club rojiblanco por el salto de unos 30 aficionados al interior del terreno de juego durante la celebración de un gol contra el Cacereño, el pasado 17 de mayo.

Habrá que esperan en qué termina esta propuesta de la Comisión que en su escrito ha expuesto más sanciones a otros clubes, con petición de cierres de campo incluidos.

En concreto, ha propuesto sanciones económicas y el cierre de los campos del Real Racing Club de Santander, el Real Club Deportivo de La Coruña y el Club Deportivo Eldense por graves incidentes registrados en la recta final de la temporada.

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Habrá que esperar tamvbién qué sanción ponen al Sabadell por la invasión de campo el pasado viernes durante el play off ante el Zamora.

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