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Los Almendros disfruta de la segunda edición del torneo de San Pedro

el Waterpolo Zamora Caja Rural da por concluida la temporada

Los Almendros disfruta de la segunda edición del torneo de San Pedro | VÍCTOR GARRIDO

Los Almendros disfruta de la segunda edición del torneo de San Pedro | VÍCTOR GARRIDO

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La piscina de Los Almendros fue el escenario de un gran torneo de waterpolo entre el equipo zamorano, Mariñas, Logroño y Valladolid con sus categorías infantiles.

Los jugadores de As Mariñas de A Coruña consiguieron el primer puesto del torneo, compitiendo a un gran nivel y pasando por encima a todos sus rivales. Subcampeón fue el Waterpolo Logroño, que solo sucumbió ante los coruñeses. Por su parte Waterpolo Valladolid se clasificó tercero, y en cuarto lugar los pequeños zamoranos, un equipo que combinaba jugadores infantiles, alevines y benjamines, con hasta 4 jugadores debutantes no consiguieron ninguna victoria pero si el reconocimiento de la grada, que les empujo durante toda la jornada.

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Con este torneo, el Waterpolo Zamora Caja Rural da por concluida la temporada, comenzado a planificar la siguiente, con un verano por delante dónde volverá a realizar jornadas de captación por diferentes piscinas de Zamora y provincia.

Los Almendros disfruta de la segunda edición del torneo de San Pedro | VÍCTOR GARRIDO

Los Almendros disfruta de la segunda edición del torneo de San Pedro | VÍCTOR GARRIDO

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