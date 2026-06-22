Actuación sobresaliente del Dragones Caja Rural en el Regional de Verano de Salvamento y Socorrismo

El Club Deportivo Salvamento Dragones Caja Rural tuvo una actuación sobresaliente en el XVI Campeonato de Castilla y León de Verano, donde demostró su poderío en las pruebas de playa y se consolidó como uno de los equipos más fuertes de la competición.

Primeros éxitos en arena

La competición comenzó en Valladolid con las pruebas de arena, en concreto con el relevo sprint, donde el equipo absoluto femenino lograba una tercera posición y el cadete masculino se hacía con el oro. En la prueba de sprint, Irene Calvo se proclamaba campeona en categoría absoluta femenina, acompañada en el podio por Ana Bailón, tercera, mientras que Alba Alejandre era octava. En categoría cadete masculina, Miguel Rodríguez y Sergio Huertos firmaban una quinta y octava posición, respectivamente, mientras que en absoluto masculino Iván Marino y Juan Antonio González eran noveno y décimo.

En banderas, Irene Calvo conseguía una segunda posición en absoluto femenino. En cadete, Lucía Corral era cuarta, mientras que Miguel Rodríguez lograba la plata en categoría masculina, con Héctor Pérez décimo. Por su parte, Gustavo Calvo era noveno en absoluto masculino y Marta Valderrábano lograba una segunda posición en máster femenino.

Grandes resultados en agua

Ya el domingo, en Villardeciervos, se disputaron las pruebas de agua, que dejaron grandes resultados para el Dragones. En nadar surf, Marcos Antón se proclamaba campeón en absoluto masculino, con Marcos Ferrero octavo. En categoría femenina, Nerea Martín y Beatriz Ramos eran quinta y séptima, respectivamente. Miguel Rodríguez lograba el bronce en cadete masculino, mientras que Violeta Ramos era séptima en infantil. En máster, Cristina García conseguía la plata y Óscar Vaquero el oro, acompañado por César Tijero, cuarto.

En la carrera con tabla, el dominio fue notable. En absoluto femenino, Ana Bailón se hacía con el oro, seguida por Nerea Martín y Lucía Hernández, con Irene Calvo cuarta y Beatriz Ramos décima. En absoluto masculino, Diego Antón lograba la victoria y Marcos Antón la segunda posición, con Luis Antón séptimo y Marcos Ferrero décimo. En categorías inferiores, Lucía Corral y Miguel Rodríguez se proclamaban campeones en cadete femenino y masculino, respectivamente. En máster, Óscar Vaquero era segundo y César Tijero tercero, con Raúl Pérez séptimo y Julio Esteban décimo, mientras que Cristina García era quinta en femenino.

Siguiendo con la carrera con nipper, Violeta Ramos lograba una meritoria tercera posición en infantil femenino y Leo Rodríguez era décimo en masculino, mientras que en los relevos de salvamento con tubo de rescate, el equipo absoluto femenino y masculino lograban sendas terceras posiciones, mientras que los cadetes eran cuartos en masculino y quintos en femenino.

La carrera con ski volvió a dejar grandes resultados. En absoluto femenino, Irene Calvo se hacía con el oro, seguida por Nerea Martín y Lucía Hernández, con Beatriz Ramos quinta, Ana Bailón sexta y Alba Alejandre novena. En absoluto masculino, Diego Antón y Marcos Antón firmaban un doblete con oro y plata, acompañados por Luis Antón, cuarto, Juan Antonio González, sexto y Gustavo Calvo, noveno. En máster, Cristina García y Óscar Vaquero lograban el oro en sus categorías, con Raúl Pérez tercero, Julio Esteban quinto y César Tijero séptimo.

En los relevos de rescate con tabla, los resultados fueron sobresalientes, con victoria para los equipos absoluto femenino y masculino, así como para el cadete masculino. Además, el equipo máster masculino era segundo y el femenino tercero, mientras que el cadete femenino finalizaba en quinta posición. El relevo de triada cadete mixto concluía en quinta posición.

Para finalizar, en la prueba reina, el ocean, los resultados fueron excelentes. En absoluto femenino, Nerea Martín se proclamaba campeona, seguida por Lucía Hernández, con Ana Bailón cuarta e Irene Calvo novena. En absoluto masculino, Marcos Antón lograba el oro, con Diego Antón cuarto, Luis Antón sexto y Marcos Ferrero séptimo. En máster, Cristina García y Óscar Vaquero se imponían en sus categorías, con César Tijero tercero y Raúl Pérez séptimo en masculino. En el relevo ocean, el equipo absoluto femenino se hacía con el oro, el masculino lograba la plata y el máster masculino también conseguía la victoria.

Dragones Caja Rural / Cedida

En la clasificación general, el club firmaba unos resultados sobresalientes, logrando la primera posición en absoluto femenino y en la clasificación absoluta conjunta, además de un segundo puesto en absoluto masculino y en máster, y una tercera posición en categoría cadete.

Finaliza así un gran campeonato para el conjunto zamorano, que continúa demostrando su alto nivel competitivo y su gran estado de forma de cara a las próximas citas nacionales.