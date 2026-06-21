El Zamora quiere conservar la plantilla del "no ascenso"

El intento fallido de ascenso a Segunda División consumado este viernes en Sabadell no será impedimento para que el Zamora decida mantener el bloque de la plantilla que permitió mantener vivo el sueño hasta pocos minutos del final del partido en la Nova Creu Alta. Este es el sentir general, tanto en el seno del club como entre la afición rojiblanca que ha valorado en su justa medida los méritos de estos jugadores que nos han hecho soñar de nuevo.

Carlos Ramos y otros jugadores del Zamora, consolados por la afición rojiblanca. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El balance de esta segunda temporada en Primera RFEF tiene que ser positivo por encima de la enorme ilusión que creció durante las últimas semanas y del convencimiento de todos los sectores del Club de que esta vez sí parecía cercano el ascenso. Pero en un play off, por muy cercanas que parezcan las cosas, todo depende de mínimos detalles imposibles de controlar.Y el Zamora se encontró pronto con un gol en contra como le había pasado a su rival en el partido de ida pero, como en el Ruta de la Plata, a partir del gol comenzó un proceso de crecimiento que debería de haber culminado con el gol del empate que durante muchos minutos acariciaron los rojiblancos, pero pasó todo lo contrario y un mínimo despiste hizo que todo el castillo de ilusiones rojiblancas se viniera abajo y el que ascendió fue el Sabadell.

Óscar Cano reconocía en la rueda de prensa de la Nova Creu Alta que le gustaría que la próxima temporada comenzase hoy mismo para trabajar en la recuperación del grupo humano que ha sabido dirigir con indudable acierto desde el mes de octubre. Ya tendrá tiempo a partir de julio, pero antes se presenta un tiempo en el que se intentará conformar una plantilla lo más parecida a la actual. Para ello, el trabajo con el director deportivo, David Vizcaíno, debe de seguir siendo compartido porque además todos tenemos en mente qué jugadores han destacado esta campaña hay que algunos será muy difícil retenerlos.

La nueva plantilla debería formarse partiendo de la segunda línea en cada uno de los puestos del terreno de juego ya que esta temporada no ha estado del todo bien cubierta esta faceta ya que ha habido distancias significativas entre los titulares y los suplentes en algunas demarcaciones.

En este trabajo de reconstrucción del equipo, los Páez tendrán mucho que decir con el marco económico que le darán al club en la próxima campaña. El balance del 2025-26 no debería de ser malo, teniendo en cuenta el aceptable número de socios y de entradas en algunos partidos de liga o en los del play off con dos "casi llenos" en el Ruta de la Plata. Además, la entidad parece haber superado esas "pequeñas rencillas" con la Diputación y deberían de recuperarse con normalidad las ayudas que pudieran llegar del organismo provincial.

Y David Vizcaino tomará ahora el protagonismo del director deportivo, después del partido de Sabadell que definió, todavía dentro del estadio apuntando que "hoy lo que nos queda es lamentarnos porque en la segunda parte hemos sido superiores, en el balón que ha ido al palo, si entra para adentro, tendríamos el ascenso pero, se dice siempre y es verdad, las finales son detalles y hoy los detalles han estado en nuestra contra, aparte de algunas decisiones arbitrales. Entiendo que son humanos los árbitros y se equivocan, pero hoy parece que nos ha tocado a nosotros".

Vizcaìno, con la ayuda de los propietarios del Club, comenzará desde ya a trabajar con ilusión para crear otro proyecto con el que nos podamos ilusionar y con el que vuelva a ser posible el ascenso. "Soy muy cabezón, y hasta que no ascendamos no me voy a ir de Zamora -declaró a este periódico-, aunque me quisieran echar".

No niega Vizcaíno que el proyecto que finaliza es para estar orgullosos: "Lo hemos tocado con los dedos y hoy no lo valoramos tanto como lo vamos a valorar en los próximos días lo que se ha hecho. El objetivo este año era jugar el play off y hemos jugado una final. Hemos hecho más y el año que viene está claro que tendremos que luchar por ascender. Este año teníamos un gran equipo, tenemos esa estructura de equipo formada, y habrá que acertar con las mejoras que se puedan hacer para competir todavía mejor, aunque se ha competido exageradamente bien".

Y respecto a los jugadores asegura que "son para comérselos, son chavales atípicos en el sentido de que siempre tienen una positividad dentro del vestuario y han competido hasta el último minuto y eso se merece un premio. No nos podremos quedar con todos pero sí con todos los que podamos".

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"Hoy lo que nos queda es lamentarnos -añadió el técnico andaluz- porque en la segunda parte hemos sido superiores, y en el balón que ha ido al palo, si entra para adentro, tendríamos el ascenso pero, se dice siempre y es verdad, que las finales son detalles y hoy los detalles han estado en nuestra contra, aparte de algunas decisiones arbitrales. Entiendo que son humanos los árbitros y se equivocan, pero hoy parece que nos ha tocado a nosotros".