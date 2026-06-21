Zamora CF | De la "carabela de plata" a rozar la Segunda División

De levantar la Carabela de Plata a rozar el ascenso a Segunda División. El Zamora 25-26 se quedó a las puertas de lograr un hito que ninguna plantilla rojiblanca ha conseguido hasta la fecha, pero esta vez se veía tan cerca que el mazazo ha sido enorme. Este equipo, con todos los jugadores que lo han integrado desde verano hasta la actualidad, serán recordados por una afición que se ha volcado con ellos y que ha demostrado que juntos se llega más lejos, y unidos volverán a pelear por un objetivo que cada vez está más cerca.

La plantilla rojiblanca ganó el histórico Trofeo Colombino. | ZCF

En su segundo año al frente del Zamora CF, el Grupo Páez tuvo claro desde el principio su objetivo y todo lo que no fuera estar en el play-off de ascenso sería no haber cumplido con lo mandado. Con estas premisas, y con David Vizcaíno como nuevo director deportivo, se confeccionó un plantel pensado para estar arriba y pelear por todo. Al contrario que en la pretemporada anterior, el vestuario quedó casi cerrado con semanas de antelación respecto al inicio de liga, y con nombres que permitían soñar, futbolistas importantes y consolidados en la categoría que se complementaban con jóvenes valores con proyección en el balompié que también llegaban dispuestos a hacerse un nombre. Así, se inició un tiempo de preparación estival que permitió a los futbolistas conocerse, dentro y fuera del terreno de juego, y que tuvo su culmen el 18 de agosto cuando el nuevo Zamora CF se llevaba el mítico Trofeo Colombino y se hacía con la "Carabela de Plata" en lo que fue, sin duda, una premonición de la travesía que estaban a punto de iniciar, aunque el capitán y algunos de sus tripulantes iban a variar con el paso de los meses.

El inició llegó al inicio de Liga con buenas sensaciones y comenzó con empate. | J. L. F.

Cierto es que el comienzo de la temporada fue tibio con dos empates iniciales, aunque poco a poco el Zamora CF de Juan Sabas comenzó a carburar y en la jornada cinco tocó puestos de fase de ascenso por primera vez. Todo parecía encaminado, pero llegó el caos. Tres derrotas consecutivas volvían a desplazar al equipo y las dudas por el juego mostrado se hacían evidentes. Se acababa octubre con Juan Sabas en el punto de mira y noviembre arrancaba con su destitución, una decisión que el Grupo Páez quiso aplazar, pero la derrota ante el Pontevedra fue decisiva para entender que hacía falta un cambio. El elegido para remontar el vuelo y alcanzar cotas que todavía eran posibles fue Óscar Cano, que pudo dar con la tecla.

La directiva apostó por Óscar Cano para remontar el vuelo. | J. L. F.

Óscar Cano / Cedida

El Zamora CF empezó a obtener resultados positivos y a escalar puestos. El primer paso era poner distancia con un descenso con el que se empezaba a "tontear", algo que los responsables no podían permitirse dado el desembolso y presupuesto que habían puesto sobre la mesa. Con trabajo, y sobre todo con puntos (cinco victorias y dos empates en siete jornadas), el Zamora CF por fin despegó para cerrar la primera vuelta en sexta posición, a un punto del play-off y con todas las opciones a su alcance. El mercado de fichajes también colaboró y aunque se fueron hombres llamados a ser importantes (Eslava, Clavería, Rufo y Monerris), se acertó en las llegadas y es que, salvo Marcelo que tuvo el infortunio de lesionarse, los otros tres se convirtieron en titulares: Abde, Moreno y Losada.

Con las pinceladas en la plantilla dadas, el Zamora CF superó un mes de febrero negro y con la llegada de la primavera empezó a florecer y es que, salvo el "lunar" de un encuentro para olvidar ante Unionistas, los "Guerreros de Cano" pusieron la directa hacia el play-off como demuestra el encajar solo una derrota en once jornadas, llegando a acumular cinco victorias consecutivas en una racha que terminó con el equipo clasificado para la fase a falta de dos jornadas. La Liga terminó con dos derrotas y terceros en la clasificación, un puesto que le colocaba como primer rival por el ascenso a un "viejo conocido", un Villarreal B que los sorprendió en la ida pero que en la vuelta probó en su propia piel lo que significa jugar en un Ruta de la Plata comprometido con los suyos, que rubricaron una remontada épica. El último escollo, el Sabadell, tampoco iba a ser fácil, pero en la ida se ganó y en vuelta tocaba dejarse la piel y defender esa victoria. Tras una primera parte en la que no se rindió como se esperaba y el rival empató la eliminatoria, el equipo mejoró pero no fue suficiente y, por séptima vez, salió cruz. Habrá que volver a intentarlo. n