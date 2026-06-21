Sara García, campeona de la Baja de Extremadura TT

Sara García suma un nuevo título a ya su extensa colección de victorias dentro del motociclismo nacional e internacional al imponerse en la categoría femenina de la Baja Extremadura TT, prueba puntuable dentro del campeonato Rally Raid de la Real Federación Española de Motociclismo y el calendario internacional FIM.

El 98, de nuevo en acción en Bajadoz

La zamorana volvió a tomar el dorsal 98 en Badajoz con motivo de una de las pruebas más destacadas dentro del calendario rally raid nacional. Una de las últimas citas, a falta de la que se disputará en septiembre en Pina de Ebro, compuesta por dos jornadas muy diferentes: una prólogo de 4,3 kilómetros y una segunda con dos etapas cronometradas de larga duración.

Buen inicio

Junto a los mejores pilotos del continente, García tomó la salida para afrontar un recorrido exigente por puestas y caminos de Extremadura y Portugal sobre el que se desenvolvió a la perfección. Prueba de ello fue su buen desempeño en la etapa prólogo, que acabó en 24º lugar de la general con un tiempo de 2:43.7.

Sin embargo, lo más duro estaba por venir. El calor, el polvo y las zonas técnicas que obligan a tomar decisiones diferenciales en casi 790 kilómetros divididos en dos asaltos. Una prueba de nivel que hizo sacar lo mejor de la piloto a lomos de su Yamaha WRF450 Rally Réplica.

Exhibición de Sara García en la doble etapa decisiva

Sara García hizo gala de toda su experiencia y calidad, la que le llevó a ser campeona mundial en 2017 y que la ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes del motociclismo off-road español. La zamorana "voló" en la SS1 para alcanzar la meta en 13ª posición y escalar peldaños en una general en la que ya se asomaba al "top ten" con un tiempo de 5:29.16.7. Una gran actuación que dejaba a la veloz "98" a un paso del triunfo en féminas.

García remató la faena con soltura en la SS2. Sin bajar el pistón, prolongó su exhibición en tierras extremeñas con un soberbio cierre de la segunda jornada marcando tiempos muy rápidos en cada sector para alcanzar la meta con un tiempo de 2:20.04. Un crono que la convertía en la undécima mejor de la tarde y que le aupaba un poco más en la lista definitiva.

La suma de tiempos situó la marca total de Sara García en 7:49.20.7. Un crono fantástico que permitía a la zamorana alzarse campeona femenina con total autoridad (habiendo ganado cada etapa marcada en el programa) y, a su vez, colarse entre los diez mejores de la Baja Extremadura TT con una impresionante novena posición. Un cierre perfecto para un nuevo título de la líder del motor en la provincia del Duero, que añadió así un trofeo más a su amplia colección.