El portero del Sabadell inicia cánticos contra Pedro Sánchez en la fiesta del ascenso: "Voy a soltar una expresión y contestáis con lo que salga: Pedro Sánchez..."

Celebró por todo lo alto el Sabadell el sábado por la tarde-noche el retorno al fútbol profesional conseguido ante el Zamora el viernes, con una rúa iniciada en la Nova Creu Alta y que acabó en el ayuntamiento, con una plaza de Sant Roc abarrotada para la ocasión y en la que la plantilla y el cuerpo técnico fueron recibidos por la alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales antes de salir al balcón para dirigirse a la multitud. Todos los jugadores y el técnico, Ferran Costa, lo hicieron y también Diego Fuoli. Con unas gafas amarillas, tomó el micrófono y se desató en sus dos minutos.

Antes de empezar ya tuvo que parar porque el ¡Fuoli, quédate! fue unánime en la plaza y le obligó después a interrumpir su intervención dos veces más. "La hemos liado al final, me cagüenros", comenzó diciendo, con una expresión tan aragonesa que delata su procedencia. "Voy a empezar tranquilo, ¿vale? No me esperaba el año que íbamos a vivir todos juntos cuando vine, ya que desde el primer día la acogida fue mejor que cualquier cosa que me podía esperar. Tengo muchas facturas guardadas, pero no las vamos a sacar, porque luego todo vuelve…", aseguró.

Dejó entrever algunas, en teoría dirigidas al Eldense, que ascendió directo en el Grupo 2 en el que estaba el Sabadell, que tuvo que hacerlo por la vía del playoff tras un final de torneo regular muy apretado y con algunas polémicas de por medio: "Además, la mayoría de las facturas llevan un mes de vacaciones los cabrones…", dijo mientras la plaza se arrancó con un "puto Eldense".

También hubo una referencia al Zamora, ya que esta semana desde la ciudad del rival por subir se recordó que Joan Soteras, expresidente del CE Sabadell, presidente de la Federación Catalana y vicepresidente de la Española, es el suegro del actual director deportivo arlequinado, Lucas Viale, queriendo insinuar un trato de favor que desde luego no existió cuando el Sabadell bajó hace 5 años a la categoría de bronce y en 2024 a Segunda RFEF, donde tocó fondo: "Hay que agradecer a Soteras, que nos ha llevado en volandas" dijo Fuoli con clara ironía.

Cánticos contra Pedro Sánchez

Y en el final aún se desató más, en un ayuntamiento con mayoría del PSC, el Partido Socialista de Catalunya, y con el micrófono en la mano en el balcón cerró: "Y poco más, voy a soltar aquí una expresión: Pedro Sánchez….”. Y la plaza soltó casi al unísono el "hijo de puta” que se ha hecho habitual en muchos lugares en referencia al actual presidente del Gobierno.

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Fuoli no hizo ninguna referencia al Zaragoza en su intervención ni a su permanencia o salida del Sabadell este verano. Tiene una oferta del club aragonés, le atrae mucho volver a su ciudad y jugar en este equipo, pero el conjunto catalán, donde andan molestos con el comportamiento zaragocista, no va a facilitar esa salida. Si mantiene el cuadro arlequinado la decisión de remitir a la cláusula, que tras subir a Segunda es de 800.000 euros, con dos años más de contrato, hasta 2028, por la prórroga automática de uno después del ascenso, la llegada de la gran apuesta de Lalo para el arco aragonés será imposible.