Cuarto puesto regional para el ajedrez zamorano

El ajedrez zamorano está en pleno crecimiento. Una realidad que ha quedado demostrada en el Campeonato Autonómico por Equipos de Castilla y León, torneo en el que Club Deportivo Zamora Z Ajedrez logró su mejor resultado histórico hasta la fecha.

El torneo, que se ha disputado durante las jornadas del sábado 20 y el domingo 21 de junio en Ávila, fue de gran exigencia. Bajo formato suizo a seis rondas, con 40 minutos de jugador más incremento por jugada, la tensión estaba asegurada; sin embargo, los zamoranos manejaron bien las pautas en los tableros abulenses y fueron poco a poco superando obstáculos en forma de rivales de alto nivel.

Al final, las buenas partidas de Miguel Orlando, Alfonso Martín, Joaquín Anatol y José Miguel Barrueco tuvieron premio. La solidez del bloque, su compenetración y pericia ante los escaques hizo que el equipo zamorano fuera ganando enfrentamientos y se plantara en la zona alta de la clasificación general, codeándose con los mejores conjuntos de la competición.

El resultado de ese gran desempeño fue sobresaliente: un cuarto puesto que supone la mejor posición del club hasta la fecha en esta cita regional. Una gran recompensa que, además, se vio secundada por el equipo filial del club zamorano y su buen papel. Una actuación prometedora de cara al futuro, con desparpajo ante rivales con mucha más experiencia, que evidencia la buena cantera del ajedrez en las orillas del Duero.