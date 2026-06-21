El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor arrasa en el Open Internacional de la Alcarria

El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor firmó una actuación sobresaliente en el Open Internacional de la Alcarria, celebrado en Azuqueca de Henares y que reunió a más de 500 competidores de España y México. El conjunto benaventano, que acudió con 23 deportistas, regresó con un botín de 8 oros, 5 platas y 6 bronces, además del primer puesto por equipos, un logro que confirma el excelente momento de su cantera.

En junior, Bruno Rueda brilló con un oro en –51 kg, mientras que Ignacio Rivera sumó un bronce en –55 kg. La categoría cadete dejó algunos de los resultados más destacados: oros para Pedro Ríos (–45 kg), Héctor Rabanal (–53 kg) y Paula Turiel (–41 kg); plata para Carla Almanza (–37 kg); y bronces para Vera Ugidos (–33 kg) y Paula Prieto (–47 kg).

El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor, en lo más alto del podio. / Cedida

En precadete, el club volvió a subir al podio con fuerza: June González (–31 kg) y Hugo Martín (–27 kg) se proclamaron campeones; Noa Lopes (–27 kg) y Ernesto Prieto (–29 kg) lograron la plata; y Marcos Simón (–45 kg) añadió un bronce.

La categoría alevín dejó un oro para Samuel Rabanal (–37 kg), platas para Rebeca Simón (–31 kg) y bronces para Daniel Prieto (–23 kg) e Izan Prieto (–27 kg).

En benjamín, Hugo Fernández se colgó el oro en –19 kg, mientras que Izan Lera y Sara Prieto firmaron sendas platas.

El conjunto benaventano cerró así una jornada impecable, con medallas en prácticamente todas las categorías y un rendimiento coral que le permitió alzarse con el primer puesto por equipos, un reconocimiento al trabajo técnico y al crecimiento sostenido del club en los últimos años.