Taekwondo
El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor arrasa en el Open Internacional de la Alcarria
La expedición benaventana, de 23 deportistas, consiguió un total de 19 medallas
J. B.
El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor firmó una actuación sobresaliente en el Open Internacional de la Alcarria, celebrado en Azuqueca de Henares y que reunió a más de 500 competidores de España y México. El conjunto benaventano, que acudió con 23 deportistas, regresó con un botín de 8 oros, 5 platas y 6 bronces, además del primer puesto por equipos, un logro que confirma el excelente momento de su cantera.
En junior, Bruno Rueda brilló con un oro en –51 kg, mientras que Ignacio Rivera sumó un bronce en –55 kg. La categoría cadete dejó algunos de los resultados más destacados: oros para Pedro Ríos (–45 kg), Héctor Rabanal (–53 kg) y Paula Turiel (–41 kg); plata para Carla Almanza (–37 kg); y bronces para Vera Ugidos (–33 kg) y Paula Prieto (–47 kg).
En precadete, el club volvió a subir al podio con fuerza: June González (–31 kg) y Hugo Martín (–27 kg) se proclamaron campeones; Noa Lopes (–27 kg) y Ernesto Prieto (–29 kg) lograron la plata; y Marcos Simón (–45 kg) añadió un bronce.
La categoría alevín dejó un oro para Samuel Rabanal (–37 kg), platas para Rebeca Simón (–31 kg) y bronces para Daniel Prieto (–23 kg) e Izan Prieto (–27 kg).
En benjamín, Hugo Fernández se colgó el oro en –19 kg, mientras que Izan Lera y Sara Prieto firmaron sendas platas.
El conjunto benaventano cerró así una jornada impecable, con medallas en prácticamente todas las categorías y un rendimiento coral que le permitió alzarse con el primer puesto por equipos, un reconocimiento al trabajo técnico y al crecimiento sostenido del club en los últimos años.
- Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF tras la derrota en Sabadell: 'Con un árbitro comprado, es muy complicado
- José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
- El joven ahogado en el embalse de Ricobayo era un venezolano afincado en Zamora
- El Sabadell gana 4-0 y le arrebata el ascenso a Segunda División al Zamora CF
- Localizan el cuerpo sin vida del desaparecido en el embalse de Ricobayo
- Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras caer en Sabadell: 'Alguna vez se tiene que dar, porque esta ciudad se lo merece
- Los toresanos Marcos Fernández y Patricia Méndez gestionarán el chiringuito de la Piscina Municipal de Verano
- Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo