El River Zamora domina en el tercer memorial en honor a Artola

El III Memorial Francisco Javier Hernández Vaquero "Artola" bajó el telón tras una intensa semana de competición en el pabellón Ángel Nieto con el River Zamora, organizador, y La Amistad 2.000 como los grandes triunfadores de la cita.

El torneo, organizado por el River Zamora FS en homenaje a su fundador, volvió a consolidarse como una cita imprescindible para la cantera provincial, con decenas de partidos y una participación masiva de clubes de toda Zamora.

La clausura, marcada por la entrega de trofeos, puso el foco en los equipos campeones, protagonistas de una edición que reafirma la buena salud del fútbol sala formativo.

Ganadores: El anfitrión domina en varias categorías

En categoría debutante, La Amistad 2.000 se alzó con el título, por delante del River Zamora FS y Pinilla Duero, que completaron el podio. Un triunfo que se vio secundado por el logrado por los prebenjamines del mismo club, en una repetición del cajón con el anfitrión como subcampeón y los verdinegros en tercer lugar.

El dominio del River Zamora se hizo notar en benjamines, donde el club anfitrión se proclamó campeón por delante de Amistad 2.000 y Pinilla Duero A. Completaron la clasificación San Lorenzo y Pinilla Duero B.Mientras, en categoría alevín, el título volvió a quedarse en casa: el River Zamora FS conquistó la victoria en esta tercera edición en una clasificación general en la que le precedieron La Amistad 2.000 "A", La Amistad 2.000 "B", Pinilla Duero y San Lázaro.

Ya en infantiles, el River Zamora se hizo con su tercer entorchado al superar a Morales del Vino, segundo; y a Pinilla Duero, tercero por delante de La Amistad 2.000.

La categoría cadete tuvo un vencedor distinto: Ynstalia, que se impuso por delante de Pinilla Duero y River Zamora FS.

El torneo se cerró con la final juvenil, donde el River Zamora FS volvió a coronarse campeón tras superar a Pinilla Duero y Amistad 2000.