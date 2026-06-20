Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Localizan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el embalse de RicobayoUn atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductorEl CE Sabadell gana 4-0 al Zamora CFJavier Paez Presidente del Zamora CF: Lágrimas por lo que pudo ser un ascensoFerias y fiestas de San Pedro 2026
instagramlinkedin

Fútbol Sala

El River Zamora domina en el tercer memorial en honor a Artola

El River Zamora ganó cuatro de las categorías que se disputaron en el Ángel NIeto

Foto de familia del III Memorial Francisco Javier Hernández «Artola». | CEDIDA

Foto de familia del III Memorial Francisco Javier Hernández «Artola». | CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

C. J. T.

Zamora

El III Memorial Francisco Javier Hernández Vaquero "Artola" bajó el telón tras una intensa semana de competición en el pabellón Ángel Nieto con el River Zamora, organizador, y La Amistad 2.000 como los grandes triunfadores de la cita.

El torneo, organizado por el River Zamora FS en homenaje a su fundador, volvió a consolidarse como una cita imprescindible para la cantera provincial, con decenas de partidos y una participación masiva de clubes de toda Zamora.

La clausura, marcada por la entrega de trofeos, puso el foco en los equipos campeones, protagonistas de una edición que reafirma la buena salud del fútbol sala formativo.

Ganadores: El anfitrión domina en varias categorías

En categoría debutante, La Amistad 2.000 se alzó con el título, por delante del River Zamora FS y Pinilla Duero, que completaron el podio. Un triunfo que se vio secundado por el logrado por los prebenjamines del mismo club, en una repetición del cajón con el anfitrión como subcampeón y los verdinegros en tercer lugar.

El dominio del River Zamora se hizo notar en benjamines, donde el club anfitrión se proclamó campeón por delante de Amistad 2.000 y Pinilla Duero A. Completaron la clasificación San Lorenzo y Pinilla Duero B.Mientras, en categoría alevín, el título volvió a quedarse en casa: el River Zamora FS conquistó la victoria en esta tercera edición en una clasificación general en la que le precedieron La Amistad 2.000 "A", La Amistad 2.000 "B", Pinilla Duero y San Lázaro.

Ya en infantiles, el River Zamora se hizo con su tercer entorchado al superar a Morales del Vino, segundo; y a Pinilla Duero, tercero por delante de La Amistad 2.000.

La categoría cadete tuvo un vencedor distinto: Ynstalia, que se impuso por delante de Pinilla Duero y River Zamora FS.

Noticias relacionadas y más

El torneo se cerró con la final juvenil, donde el River Zamora FS volvió a coronarse campeón tras superar a Pinilla Duero y Amistad 2000.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Sabadell - Zamora CF: ASÍ TE HEMOS CONTADO EL PARTIDO 4-0 (4-1, global de la eliminatoria)
  2. José María Arribas, ganadero zamorano: 'Estoy muy orgulloso de que mi hijo haya decidido dedicarse a este sector
  3. Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF tras la derrota en Sabadell: 'Con un árbitro comprado, es muy complicado
  4. El Sabadell gana 4-0 y le arrebata el ascenso a Segunda División al Zamora CF
  5. Sabadell-Zamora: El momento de la verdad
  6. Petardos, ruidos y cohetes: así ha sido la madrugada del Zamora CF en el hotel de Barcelona donde se alojan horas antes del partido contra el Sabadell
  7. Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras caer en Sabadell: 'Alguna vez se tiene que dar, porque esta ciudad se lo merece
  8. Buscan a un joven desaparecido mientras nadaba en el embalse de Ricobayo

El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora

El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora

La OCU alerta sobre los parches adelgazantes que venden en las plataformas online: "Pueden provocar reacciones cutáneas"

La OCU alerta sobre los parches adelgazantes que venden en las plataformas online: "Pueden provocar reacciones cutáneas"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser que tiene un increíble descuento del 60 por ciento: es ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la depiladora láser que tiene un increíble descuento del 60 por ciento: es ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el escritorio para niños más cómodo del mercado: con ángulo de inclinación regulable en 7 niveles

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el escritorio para niños más cómodo del mercado: con ángulo de inclinación regulable en 7 niveles

La OCU lo confirma: estas son las claves que tienes que tener en cuenta para elegir el mejor helado de supermercado

La OCU lo confirma: estas son las claves que tienes que tener en cuenta para elegir el mejor helado de supermercado

El rock y el punk toman la Plaza Mayor de Toro con los conciertos de "Presbicia" y "Parabellum"

El rock y el punk toman la Plaza Mayor de Toro con los conciertos de "Presbicia" y "Parabellum"

La OCU alerta sobre la presencia de aditivos con riesgos para la salud en los helados bombón que venden en el supermercado

La OCU alerta sobre la presencia de aditivos con riesgos para la salud en los helados bombón que venden en el supermercado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros con la que podrás refrescarse durante todo el verano: es la más barata del mercado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros con la que podrás refrescarse durante todo el verano: es la más barata del mercado
Tracking Pixel Contents