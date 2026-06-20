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Fútbol / play-off de ascenso a Segunda División

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Ahora estoy sin energía, pero nos vamos a levantar"

El técnico rojiblanco aseguró sentir "pena y tristeza" pero se mostró convencido de que, más pronto que tarde, se logrará el ascenso

Óscar Cano se abraza con Kike Márquez, al término del encuentro sobre el campo del CE Sabadell CF. | J. L. F.

Óscar Cano se abraza con Kike Márquez, al término del encuentro sobre el campo del CE Sabadell CF. | J. L. F.

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M. L. S.

Sabadell

Tristeza y pena. Esas fueron las primeras palabras de Óscar Cano para valorar y explicar cómo se sentía tras el partido en Sabadell. "Futbolísticamente la primera parte no ha sido buena, pero en la segunda parte teníamos la sensación clara de que era posible el ascenso", comentó el entrenador del Zamora CF que enumeró algunas de las ocasiones que tuvieron como la de Kike, el cabezazo de Markel, el balón atrás de Mario… pero fue un imposible. "Al final una jugada, un envío al área que no se defiende bien y lo demás es historia, no tiene ningún sentido, porque ya emocionalmente los jugadores empiezan a hacer cosas raras porque es lo que suele suceder. Yo creo que con el 2-0 aún quedaban cuatro minutos, según nos ha dicho el cuarto árbitro, creo que deberíamos haberlo gestionado de otra manera, porque en cuatro minutos puede hacer un gol, sin embargo, no se ha gestionado bien en ese momento y han hecho el tercero", recordaba el técnico.

Con todo, sí quiso felicitar al Sabadell por el ascenso, por su gran temporada y, en segundo lugar, aseguró que le encantaría empezar mañana la pretemporada, porque "creo sinceramente que el equipo ha hecho una segunda parte como para haber sacado el resultado que necesitábamos y que al final no se ha dado". "Pienso que la gente se ha dejado durante todo el año la piel, ya no solo los jugadores sino todos los que forman parte de la familia del Zamora CF", insistió, al tiempo que emplazaba a todos a la temporada que viene para "volver a intentarlo".

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"Estoy sin energía, pero nos vamos a levantar y el año que viene lo vamos a volver a intentar seguro, porque, a pesar de que hoy estemos todos muy jodidos, porque esto duele muchísimo, la ciudad, el club, la plantilla, nosotros como cuerpo técnico... hemos crecido lo suficiente como para volver a asegurar que este equipo lo va a intentar y más pronto que tarde se va a dar", firmó al tiempo que se mostraba orgulloso y agradecido a toda Zamora. "Ojalá pueda yo algún día estar a la altura de devolverles todo lo que han dado por mí y por todos los jugadores". En su intervención aseguró estar convencido de que "Zamora va a coger muy pronto el tren que necesita para llegar donde se requiere, estoy totalmente convencido" pero, apuntó, "necesitamos pasar un duelo".

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