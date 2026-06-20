LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regala mañana el póster del Zamora CF

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regalará con su edición impresa de mañana, domingo 21 de junio, el póster del Zamora CF con el que la afición rojiblanca despide una temporada inolvidable, en la que el equipo ha unido a toda una ciudad que ha vuelto a soñar, a pesar del agridulce final.

Los lectores podrán conseguirlo gratis con el periódico, en una edición pensada para guardar como recuerdo de una campaña que volvió a encender la ilusión del zamoranismo.

El conjunto rojiblanco ha estado a punto de lograr el ascenso al fútbol profesional después de un curso emocionante, intenso y cargado de momentos para la memoria. El Zamora CF compitió, creyó y volvió a hacer soñar a una provincia entera, que acompañó al equipo con orgullo hasta el final.

Bajo el lema “Gracias por hacernos soñar”, el póster recoge la imagen de una plantilla que ha dejado huella por su entrega, su ambición y su capacidad para unir a Zamora alrededor de unos colores. Es un homenaje a los jugadores, al cuerpo técnico, al club y, especialmente, a una afición que volvió a demostrar que el Zamora CF es mucho más que un equipo.

La lámina se entregará mañana, domingo, con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, sin coste adicional, como recuerdo de una temporada en la que el sueño del ascenso estuvo más cerca que nunca. Una cita imprescindible para todos los seguidores rojiblancos.