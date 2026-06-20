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Fútbol / Play-off de ascenso a Segunda División

Luismi Luengo, jugador del Zamora CF: "Hemos tenido tres muy claras, pero no quiso entrar"

"Ojalá esto nos sirva para el próximo año, porque volveremos a intentarlo", comentó el defensor

Luismi Luengo, jugador del Zamora CF, con brazos en jarra tras la derrota de Sabadell.

Luismi Luengo, jugador del Zamora CF, con brazos en jarra tras la derrota de Sabadell. / José Luis Fernández

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M. L. S.

Sabadell

Luismi Luengo, jugador del Zamora CF, apeló al clásico "es fútbol" para describir lo ocurrido en el choque de este viernes ante el CE Sabadell CF que dejó sin ascenso a los rojiblancos.

La pelota no quiso entrar

"Es fútbol, cuando la pelota no quiere entrar, pues no entra", explicaba el defensor, afirmando que el Zamora CF tuvo "tres ocasiones muy claras con el 1-0, pero no quisieron entrar". Una fortuna que sí tuvo el CE Sabadell CF: "Ellos han tenido esa pizca de suerte, se lo merecen".

La tristeza de los rojiblancos contrasta con la emoción de un estadio de Segunda: Jugadores y afición del Zamora CF

La tristeza de los rojiblancos contrasta con la emoción de un estadio de Segunda: Jugadores y afición del Zamora CF

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La tristeza de los rojiblancos que contrasta con la emoción de un estadio de segunda: Jugadores y afición del Zamora CF / José Luis Fernández

Luismi, comentó que "para nada" el Zamora CF fue inferior a su rival en el partido decisivo, todo lo contrario. "Ellos al final tienen el 1-0 y, hasta el minuto 90 que nos marcan el segundo, no tienen más ocasiones claras. Nosotros creo que tuvimos varias, una muy clara. Pero ya está, es fútbol, cuando los goles no quieren entrarr no entran y toca seguir", aseveró.

El año que viene, otra vez

Sobre la temporada vivida este año en Zamora, Luismi comentó. "Este año ha sido muy bueno. Hemos quedado terceros en liga, dando muy buena imagen y hoy veníamos aquí con ventaja... hemos hecho una temporada de menos a más y, por esa parte, estoy feliz. Aunque hoy, estoy tocado por la otra parte".

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Por último, el defensor fue muy claro de cara al futuro y a un octavo intento de play-off: "De esto va el fútbol, de esto va el Zamora CF. Hoy es un día jodido y mañana también; pero la temporada que viene se volverá a intentar. Ojalá esto nos sirva como ayuda para el año que viene porque lo volveremos a intentar. Seguro".

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