Fútbol / Play-off de ascenso a Segunda División
Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF tras la derrota en Sabadell: "Con un árbitro comprado, es muy complicado"
"El equipo ha hecho un temporadón; hay que seguir y ya está", señaló el máximo mandatario rojiblanco tras el encuentro
M. L. S.
El presidente del Zamora CF, Javier Páez Ramírez, y su padre, fueron contundentes con lo visto en campo del CE Sabadell CF y señalaron al árbitro como principal obstáculo para el ascenso rojiblanco.
"Yo solo diría una cosa hoy: con estos arbitrajes no se puede jugar. Y, como no se puede jugar así, pues pasa lo que pasa, que perdemos y nos quita el poder estar en Segunda División", comentó Javier Páez sobre el encuentro, añadiendo sobre el colegiado: "es un señor que está dirigido; está comprado".
El presidente, muy claro
Por su parte, el presidente Javier Páez Ramírez indicó: "Enhorabuena a la Real Federación por hacer subir a nuestro equipo catalán".
El mandatario rojiblanco reconoció el gran curso rojiblanco: "Chapó, han estado chapó. El equipo ha hecho un temporadón". "Hay que seguir y ya está. Si hubiera habido un poquito más de acierto nuestro, pues hubiera sido distinto", comentó sobre el partido, alineándose con su padre respecto a su opinión del colegiado: "con un árbitro comprado, es muy complicado".
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