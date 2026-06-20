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Fútbol / Play-off de ascenso a Segunda División

Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF tras la derrota en Sabadell: "Con un árbitro comprado, es muy complicado"

"El equipo ha hecho un temporadón; hay que seguir y ya está", señaló el máximo mandatario rojiblanco tras el encuentro

Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF, en su llegada al estadio del CE Sabadell CF.

Javier Páez Ramírez, presidente del Zamora CF, en su llegada al estadio del CE Sabadell CF. / José Luis Fernández

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M. L. S.

Sabadell

El presidente del Zamora CF, Javier Páez Ramírez, y su padre, fueron contundentes con lo visto en campo del CE Sabadell CF y señalaron al árbitro como principal obstáculo para el ascenso rojiblanco.

"Yo solo diría una cosa hoy: con estos arbitrajes no se puede jugar. Y, como no se puede jugar así, pues pasa lo que pasa, que perdemos y nos quita el poder estar en Segunda División", comentó Javier Páez sobre el encuentro, añadiendo sobre el colegiado: "es un señor que está dirigido; está comprado".

La tristeza de los rojiblancos contrasta con la emoción de un estadio de Segunda: Jugadores y afición del Zamora CF

La tristeza de los rojiblancos contrasta con la emoción de un estadio de Segunda: Jugadores y afición del Zamora CF

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La tristeza de los rojiblancos que contrasta con la emoción de un estadio de segunda: Jugadores y afición del Zamora CF / José Luis Fernández

El presidente, muy claro

Por su parte, el presidente Javier Páez Ramírez indicó: "Enhorabuena a la Real Federación por hacer subir a nuestro equipo catalán".

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El mandatario rojiblanco reconoció el gran curso rojiblanco: "Chapó, han estado chapó. El equipo ha hecho un temporadón". "Hay que seguir y ya está. Si hubiera habido un poquito más de acierto nuestro, pues hubiera sido distinto", comentó sobre el partido, alineándose con su padre respecto a su opinión del colegiado: "con un árbitro comprado, es muy complicado".

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