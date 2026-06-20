Dimitrov y Pereda se llevan un gran Descenso Ibérico con sabor muy zamorano

Spas Dimitrov y Sergio Pereda alargaron la racha de triunfos zamoranos en el Descenso Ibérico del Duero como vencedores de la 49ª regata disputada entre Fresno de la Ribera y Zamora. Una victoria ajustada en una gran edición que contó con centenares de palistas de todas las edades tomando parte de esta imperdible cita con las Ferias y Fiestas de San Pedro.

Varios palistas recorren los últimos metros del Descenso Ibérico. | ALBA PRIETO

Como cada año, el intenso calor se hizo presente en la orilla del Río Duero a su paso por Zamora, donde los palistas locales trataron de hacer valer su experiencia. Ese fue el caso de Spas Dimitrov y Sergio Pereda, del Amigos del Remo Zamora.

Pugna entre compañeros por la gloria

La dupla local manejó los tiempos con soltura y se mantuvo siempre en los puestos punteros; desde la salida, hasta el paso por Villaralbo, hasta enfilar la recta de meta al paso por la Aldehuela. Eso sí, Dimitrov y Pereda tuvieron que emplearse a fondo porque a su zaga se mantuvieron siempre sus compañeros de club Alberto Macías y Javier Pedruelo, con fuerzas todavía tras su exitoso paso por el Campeonato de Europa Máster.

Sergio Pereda y Spas Dimitrov cruzan la línea de meta. | A. P.

Pedruelo, vencedor en 2025 junto a Pérez, y Macías trataron de forzar la máquina, pero no pudieron dar caza a Sergio y Spas, que cruzaron por línea de meta con unos pocos metros de ventaja.

Tras esta batalla, el resto de embarcaciones dobles siguieron cruzando la meta. Eso sí, no hubo que esperar demasiado para conocer al vencedor en la modalidad individual. Ganador que se llevó la victoria lejos de Zamora.

Doble victoria visitante en el K-1

David Rodríguez, del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, fue el más rápido y se adjudicó el triunfo con varios metros de ventaja sobre el resto de adversarios del K-1 sénior. Una batalla que, en categoría femenina, se adjudicó Cristina Franco (CD Cisne) con un tiempo de 1:33.41.

Zamora destaca en la versión "mini"

En cuanto a los más jóvenes, los cadetes y los infantiles que partían desde Villaralbo, la escuela zamorana se hizo valer.

Ainnare García se alzó vencedora en categoría cadete femenina y, su compañera en el SanGregorio Ciudad de Zamora, Ariadna Santaren consiguió el título entre las infantiles encabezando un doblete junto a Irene Galván; mientras que, en categoría infantil masculina, el zamorano Pablo Baz fue el ganador y compensó la victoria de Mateo Kai Pérez (CD Cisne) en una clasificación cadete cuyo podio no dejó de tener sabor local gracias a Sergio Carrillo del Club Fluvial Villaralbo.

Medallas y más medallas para los locales

La enorme actuación local se completó con múltiples podios zamoranos en diferentes categorías. Así, Piragüismo Duero se llevó dos triunfos firmados por Nikol Georgieva y Amaia Toribio; Amigos del Remo se lució con un "pleno" en la categoría C-1 sénior; y SanGregorio Ciudad de Zamora consiguió dos triunfos más en júnior K-2, de la mano de García y Prieto, y en Paracanoe Sub-23, gracias al incombustible Iker Gallego. Metales que hicieron ondear la seña bermeja en su tradicional cita con el Duero durante las fiestas.