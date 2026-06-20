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Fútbol / Play-off a Segunda División

Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras caer en Sabadell: "Alguna vez se tiene que dar, porque esta ciudad se lo merece"

A pesar del dolor, afirmaba estar "agradecido a toda la gente de Zamora, de ser zamorano y de ser del Zamora CF”

Carlos Ramos no podía evotar las lágrimas tras la derrota del Zamora CCF en Sabadell

Carlos Ramos no podía evotar las lágrimas tras la derrota del Zamora CCF en Sabadell / J. L. F.

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M. L. S.

Sabadell

Carlos Ramos no tenía consuelo y tras el encuentro y aseguraba que lo veía todo muy oscuro. “Es verdad que, en la segunda parte, con el 1-0, hemos estado muy cerca. Hemos tenido 3-4 claras”. “Hemos estado muy cerca. Como en Castellón, como en Vallecas… Es la séptima, vamos a por la octava, y alguna vez se tiene que dar, porque esta ciudad se lo merece, este club se lo merece, y los zamoranos merecemos una puta alegría de una vez”.

El capitán del Zamora CF aseguró que se queda con “los vídeos que he visto de la Plaza Mayor, de la gente enganchada". "Me quedo con los 400 que han viajado, con cómo ha despertado este equipo a la ciudad, a la provincia, y es lo que tenemos que hacer. Zamora, somos pequeños, somos una ciudad olvidada, pero los zamoranos somos la hostia, somos los mejores, y vamos a tirar para adelante”.

Zamora hasta arriba de fiesta y fútbol

Zamora hasta arriba de fiesta y fútbol

Alba Prieto / Víctor Garrido

Respecto al partido, insistió en que “con el 1-0 estábamos achuchando, ellos obviamente tenían miedo de esa prórroga, porque iban a tener que sufrir como perros, pero creo que nos hemos confundido ahí, abrimos un poco, ha sido un saque de banda… Play-off, son detalles, mirar para adelante, hoy duele, hoy duele mucho, pero estoy agradecido a toda la gente de Zamora, agradecido de ser zamorano y agradecido de ser de Zamora CF”.

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Por último, insistió en que “lo veo muy oscuro, me dicen que esté orgulloso, con la cabeza arriba, pero es inevitable pensar que lo has tenido a 90 minutos, que has estado a un paso de cumplir un sueño de una ciudad, de Carlos Ramos, jugador y aficionado, pero seguiremos intentándolo a la octava”. Para acabar mostró un “ojalá” respecto a su continuidad porque “aquí estoy muy contento”.

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