EL ZAMORA CF, ANTE LA OPORTUNIDAD DE HACER HISTORIA
El Zamora CF tampoco camina solo
A pesar de ser un día lectivo, decenas de aficionados se acercaron ayer al Ruta de la Plata para despedir al Zamora CF que, tras completar el entrenamiento, puso rumbo a Sabadell, donde esta noche tiene el último asalto por el ascenso.
En la Nova Creu Alta, estará arropado por unos 400 seguidores que se dejarán el alma para animar a sus jugadores.
Dice el himno del Liverpool que su equipo "nunca caminará solo" y el Zamora CF tampoco lo hace, ni lo hará nunca. A las once la mañana de ayer, un día laboral, una jornada lectiva, decenas de aficionados se acercaron a las inmediaciones del Ruta de la Plata para despedir a los futbolistas que, tras completar una nueva sesión de entrenamiento a las órdenes de Óscar Cano, emprendieron el viaje hacia Sabadell.
Los jugadores recibieron los últimos mensajes de ánimo, abrazos y aplausos antes de subirse al autobús que los llevaría a Madrid, donde cogieron el AVE rumbo a Barcelona.
Mientras, los aficionados que lograron entrada y viajarán en los autobuses fletados por la Diputación y Caja Rural, salieron a las cinco de la mañana rumbo a la Nova Creu Alta, estadio en el que se dejarán en aliento para llevar a los suyos a lo más alto. De forma paralela, los que se quedaron en la capital del Duero, seguirán el encuentro en la lejanía, pero dispuestos a recibir a sus Guerreros bañados en plata.
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