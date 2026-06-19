Waterpolo
El Waterpolo Zamora cierra temporada con un Torneo en la piscina de Los Almendos
Será este domingo con presencia de a Waterpolo Mariñas, Logroño y Valladolid
P. F.
El Club Waterpolo Zamora cierra la temporada 25-26 organizando un torneo de categoría infantil en la piscina de Los Almendros que tendrá lugar este domingo.
Para la ocasión, el club organizador ha invitado a Waterpolo Mariñas, desde A Coruña, el Waterpolo Logroño y los vecinos Waterpolo Valladolid, para disputar un vibrante torneo, que ya suma su segunda edición durante las fiestas locales de la ciudad.
El equipo infantil local, que esta temporada ha sido campeón de la Copa de Invierno y subcampeón de Liga, se lanzará al agua para intentará que el trofeo se quede en casa.
Desde las 11:00 de la mañana, hasta las 18:30 horas, la grada de los Almendros estará abierta para que cualquier curioso pueda acercarse a conocer este deporte, viendo disputar hasta 6 partidos en toda la jornada.
Con la colaboración de Veolia, Caja Rural de Zamora, Ayuntamiento y Diputación, con este torneo da por cerrada la temporada 2025-2026.
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