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EL ZAMORA CF, ANTE LA OPORTUNIDAD DE HACER HISTORIA

Todos unidos por el rojo y blanco, por el Zamora CF

Exjugadores del Zamora CF envían sus mejores deseos a la actual plantilla, que está a las puertas del ascenso a Segunda División

Aiert Derteano y Carlos Ramos

Aiert Derteano y Carlos Ramos / C. R.

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C. J. T. / P. F.

Haber defendido la camiseta rojiblanca es un orgullo que muchos futbolistas, de la ya extensa historia del club, llevan a gala. Han sido cientos los jugadores que han pasado por la entidad del Duero desde su fundación y muchos de ellos han triunfado y continúan en la memoria colectiva, aunque ninguno ha conseguido el hito de llevar al equipo al fútbol profesional, y eso que se ha estado muy cerca en varias ocasiones, destacando las finales ante Castellón y Rayo Vallecano.

La actual plantilla está muy cerca de lograrlo y exjugadores de la entidad han querido enviar sus mejores deseos y ánimos al equipo para que logre un ascenso que hasta el momento se ha resistido.

Noticias relacionadas y más

LEE ALGUNOS MENSAJES DE EXJUGADORES DEL ZAMORA CF

«Este año sí, este año nos toca ascender. Ese es mi gran deseo y ojalá que se cumpla»

Vicente Fidalgo

«Después de tantos años luchando, ha llegado el día. Que el esfuerzo y la ilusión tenga recompensa»

Aiert Derteano

«Sois nuestros Reyes Magos, esperamos el mejor regalo, os estaremos siempre agradecidos»

Manu Arias

«Estáis cerca de algo otros no logramos, a pesar de intentarlo con todas nuestras fuerzas ¡Vamos, chavales!»

Juan Carlos Quero

«A la séptima va la vencida, lo vais a conseguir. Toda la ciudad está con vosotros»

Dani Hernández

«Pase lo que pase esta noche en Sabadell, orgulloso de vosotros. Siempre»

Zuhaitz Gurrutxaga

«El mejor equipo de todos, la historia nos debe muchas... ¡Va a ser esta! ¡Vamos, Zamora!»

Ricar

«Habéis hecho historia y vais a conseguir pasar a la eternidad. ¡Vamos, Zamora!

Aitor Sanz

«Habéis conseguido que estemos orgullosos de vosotros. Ahora podéis hacer historia»

Juanan

«¡Ánimo, estáis a un paso de ser historia! ¡A sufrir y disfrutar, esto lo recordaréis toda vuestra vida!»

Sergio García

«Un gol nos separó del ascenso. Hoy jugáis por todos los que soñamos con ver al Zamora en Segunda»

Iker Alegre

«¡Vamos, Zamora, a por la última batalla! Jugad como si no existiera el mañana»

Julen Castañeda

Declaraciones de exjugadores.

Declaraciones de exjugadores. / LOZ

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