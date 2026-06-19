Todos unidos por el rojo y blanco, por el Zamora CF

«Este año sí, este año nos toca ascender. Ese es mi gran deseo y ojalá que se cumpla»

Vicente Fidalgo

«Después de tantos años luchando, ha llegado el día. Que el esfuerzo y la ilusión tenga recompensa»

Aiert Derteano

«Sois nuestros Reyes Magos, esperamos el mejor regalo, os estaremos siempre agradecidos»

Manu Arias

«Estáis cerca de algo otros no logramos, a pesar de intentarlo con todas nuestras fuerzas ¡Vamos, chavales!»

Juan Carlos Quero

«A la séptima va la vencida, lo vais a conseguir. Toda la ciudad está con vosotros»

Dani Hernández

«Pase lo que pase esta noche en Sabadell, orgulloso de vosotros. Siempre»

Zuhaitz Gurrutxaga

«El mejor equipo de todos, la historia nos debe muchas... ¡Va a ser esta! ¡Vamos, Zamora!»

Ricar

«Habéis hecho historia y vais a conseguir pasar a la eternidad. ¡Vamos, Zamora!

Aitor Sanz

«Habéis conseguido que estemos orgullosos de vosotros. Ahora podéis hacer historia»

Juanan

«¡Ánimo, estáis a un paso de ser historia! ¡A sufrir y disfrutar, esto lo recordaréis toda vuestra vida!»

Sergio García

«Un gol nos separó del ascenso. Hoy jugáis por todos los que soñamos con ver al Zamora en Segunda»

Iker Alegre

«¡Vamos, Zamora, a por la última batalla! Jugad como si no existiera el mañana»

Julen Castañeda