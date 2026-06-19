Sara García competirá en la Baja TT Dehesa Extremadura, una de las grandes citas del rally raid nacional e internacional

Sara García volverá a ponerse el dorsal 98 para disputar la Baja TT Dehesa Extremadura, una de las pruebas más destacadas del calendario de rally raid y bajas en España. La cita, que este año celebra su décima edición, reunirá en Badajoz a los mejores pilotos de la disciplina.

La prueba extremeña se desarrollará entre hoy y mañana, con Badajoz como epicentro de la carrera y un recorrido exigente por pistas y caminos de Extremadura y Portugal. La competición contará con 4,3 kilómetros de etapa prólogo los cuales darán el orden de salida a las dos etapas que componen la jornada decisiva.

Sara García afronta esta nueva participación con la motivación de competir en una carrera que conoce bien y que exige velocidad, navegación, resistencia física y una gran gestión mecánica. La Baja Extremadura se presenta como un reto especialmente completo, con pistas rápidas, polvo, calor y zonas técnicas donde cada decisión puede marcar diferencias; en total, 793 kilómetros que los pilotos han de recorrer en ambos días.

“Competir en la Baja Extremadura siempre es especial, y este año lo es todavía más. Llego después de un parón deportivo motivado por la preparación de una oposición, por lo que volver a ponerme el casco en una prueba tan exigente tiene un significado muy especial para mí. El objetivo será salir concentrada, encontrar el ritmo desde el principio y disfrutar de cada kilómetro” señala García, quien afronta la prueba dentro de la estructura de un equipo puntero como es el GPR Sport.

La piloto zamorana llega a la cita con una amplia trayectoria en rally raid, disciplina en la que se ha consolidado como una de las grandes referencias españolas. Campeona del Mundo de Bajas en 2017, campeona de España de Rally TT seis años y tres Dakares finalizados, García representa una de las figuras más reconocidas del motociclismo off-road internacional.

La Baja TT Dehesa Extremadura será además una nueva oportunidad para seguir dando visibilidad al papel de la mujer en el mundo del motor, en una especialidad especialmente exigente y todavía con baja presencia femenina. En el caso de esta competición, solamente cuenta con 5 pilotos femeninas inscritas de los 84 pilotos totales.

Con esta participación, Sara García continúa ampliando su calendario deportivo y reafirmando su compromiso con el rally raid, una disciplina que combina técnica, resistencia, navegación y capacidad de adaptación en escenarios extremos.