Sabadell-Zamora: El momento de la verdad

Ha llegado el momento tan esperado por la afición rojiblanca, la gran oportunidad de conseguir ese ascenso a Segunda División que hasta en seis ocasiones ha intentado el Zamora CF. El equipo de Óscar Cano se encuentra desde ayer en Sabadell velando armas para el duelo de esta noche (21.00 horas) en el que el 1-0 del partido de ida debe ser una buena renta para conseguir ese objetivo que haría justicia con los más de 30 años en los que el club rojblanco lleva soñando con alcanzar el fútbol profesional.

Hasta los más pesimistas apuestan esta vez por el Zamora, un equipo que se ha trabajado muy duramente el billete para el play off con una temporada de menos a más para llegar a Sabadell donde se juega el todo por el todo.

Pese a la ventaja de 1-0 que nadie puede despreciar, el partido de ida contra el Sabadell se desgranó en dos partes bien diferenciadas, con una primera en la que el Zamora marcó pronto e incluso pudo incrementar su ventaja, y una segunda en la que se equilibraron las fuerzas, el Sabadell creció, pero finalmente ambos rivales parecieron dar por bueno el resultado.

El Zamora se encontrará hoy con un estadio de la Nova Creu Alta llena a tope y con tan sólo 400 seguidores que llegarán con las entradas que ha facilitado el club arlequinado. Óscar Cano no debería presentar grandes modificaciones en su alineación inicial y tan sólo queda la duda en el centro del campo donde podría optar por una variante más defensiva con Mario u otra para de ataque con Sancho, que fue por la que optó en el Ruta de la Plata.

En el Sabadell, la principal incógnita es la del exrojiblanco Joel Priego que se lesionó en un hombro en Zamora y será duda. Además, Ferrán Costa podrá contar con otro exrojiblanco, el delantero Agustín Coscia, que no jugó en el Ruta por sanción.

El árbitro del encuentro será el vasco Aimar Velasco Arbaiza, de 38 años, que ha pitado en los últimos cinco años en Primera RFEF. Esta campaña ha dirigido un total de 14 partidos con 9 victorias locales, cuatro empates y una victoria visitante.

Después de más de siete meses viviendo aquí, se oye hablar de ciudad vaciada, de ciudad con poca ambición y de este tipo de cuestiones que para nada son verdad. Zamora no sólo no es una ciudad vaciada sino que está llena de gente extraordinaria y de valores que otras ciudades no tienen. Óscar Cano — Entrenador del Zamora CF

Óscar Cano dijo ayer respecto a ls posibilidades del Zamora de lograr el ascenso que "lo que diga yo, de poco sirve, lo que tengo claro es que quiero estar en Segunda División mañana y estamos preparados para afrontar este último partido con un rival en frente que tiene el factor campo a su favor y ya demostró en Zamora que no es casualidad que hayan terminado segundos de grupo y hayan sido el equipo que más jornadas ha sido líder, y que ha obligado a ganar siete partidos consecutivos al Eldense para que terminara primero".

Cano quiere el ascenso por cambiar "no la mentalidad del ciudadano de Zamora pero después de más de siete meses viviendo aquí, se oye hablar de ciudad vaciada, de ciudad con poca ambición y de este tipo de cuestiones que para nada son verdad. Zamora no sólo no es una ciudad vaciada sino que está llena de gente extraordinaria y de valores que otras ciudades no tienen. Pero eso no quiere decir que no tengáis ambición ante una oportunidad como esta de pisar el fútbol profesionales, veo alegría en todos los sitios, en la calle, y a mi me encantaría aportar mi grano de arena para lograr este objetivo, sin que eso haga que Zamora deje de ser lo que es", apuntó el técnico granadino. n