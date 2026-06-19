El Sabadell gana 4-0 y le arrebata el ascenso a Segunda División al Zamora CF

Nunca lo había tenido tan cerca, nunca había convencido a su afición de que el ascenso era posible, y nunca había terminado un play off con la cabeza tan alta como ayer, pero el fútbol es muy cruel y es capaz de castigar durante siete veces siete a un equipo que desde la gran humildad de la España vacía, ha buscado durante treinta años entrar en la élite del fútbol nacional. Y esta vez, la séptima, tampoco fue posible, y el Zamora regresa de Sabadell con la cabeza bien alta, como regresó de Castellón, como regresó de Vallecas y como regresará las veces que haga falta para lograr este inalcanzable objetivo. Un gol en la primera parte, otro en la segunda y un tercero en el tiempo añadido sirvieron para el el Sabadell consiga su segundo ascenso consecutivo y para que el equipo de Óscar Cano encaje la derrota más dura. Pero esto no ha acabado y el Zamora volverá.

Bien distintos fueron los planteamientos de ambos entrenadores en sus equipos iniciales ya que si Ferrán Costa ponía sobre el verde a todo su arsenal ofensivo con Joel, Pinto, Coscia o Miguelete, Óscar Cano regresaba al estadio donde entrenó hace dos años con un equipo ligeramente más defensivo que el del partido de ida, con la única variación de Mario de salida en el lugar de Sancho.

Con la Nova Creu Alta como una caldera ardiente se inició el partido con dos equipos que dejaban patente su experiencia y no se dejaban llevar por la presión ambiental que era similar a la de una semana antes en el Ruta de la Plata aunque en esta ocasión no llegó tan pronto el gol rojiblanco. Y estaba claro que el Zamora estaba dispuesto a jugar muy poco, al menos de salida, y Márquez se quedaba tendido en el suelo doliéndose de un golpe en el estómago.

Nadie lograba tomar la iniciativa y las defensas no estaban dispuestas a consentir que los delanteros les sobrepasasen, Luismi tuvo que realizar una entrada dura que a punto estuvo de costarle una tarjeta amarilla, pero el Sabadell seguía demostrando, como lo había demostrado en Zamora, que no es un equipo superior.

Era un partido de viejos conocidos porque si en el Zamora habían jugado Escudero, Coscia o Joel, también fueron jugadores arlequinados Abde Damar y Athuma. Además, los dos últimos entrenadores arlequinados fueron Óscar Cano y David Movilla.

El Sabadell ejercía de local teniendo la posesión y llegando en un par de ocasiones con sendos corners que se saldaron sin consecuencias y tan solo Joel inquietó desde lejos a Fermín en el mnuto 9.

La esquina rojiblanca comenzó a animar con ganas a su equipo pese a que no era capaz de salir de su campo pero no había prisa, el 1-0 de la ida era muy valioso aunque de repetirse esta vez beneficiaría al Sabadell, como el 2-0 benefició al Zamora ante el Villarreal B.

Y pese al dominio territorial catalán, el Zamora no pasaba un peligro real, hasta que llegó lo que nadie quería ni se imaginaba que iba a llegar, un rechace que recogió en el pico del área López-Pinto para lanzar una parábola que entró por la escuadra de la meta de Fermín. Era el 1-0 y la historia se repetía una semana más tarde pero el Sabadel estaba en Segunda División, al menos por el momento.

Pero el Zamora sabía que tenía que marcar en la Nova Creu Alta y que el empate le beneficiaba por lo que tenía que hacer el partido muy largo, fuera como fuera. Si el de Mario Losada había sido un golazo, no lo era menos el de López Pinto.

Los rojiblancos no se descompusieron y siguieron manteniendo el tipo esperando la suya, que tenía que llegar mientras la grada protestaba una tras otra las decisiones del árbitro Aimar Velasco que por el momento, repartía justicia. El partido comenzaba a estar donde quería el Zamora, en las continuas pausas y en la búsqueda de las jugadas a balón parado para buscar la remontada. Y fue en una falta lanzada por Ramos cuando Markel cabeceó desde cerca, pero el portero atrapó sin problemas cuando casi se cumplía la media hora de juego.

Codina preparó una cabalgata de las suyas que pudo ser penalti con un poco más de picardía pero finalizó en córner sin consecuencias. Y dos dos equipos comenzaron a sentirse a gusto porque el Zamora sabía que le quedaba muchísimo tiempo por delante, incluída la prórroga si esto terminaba así.

La fulgurante salida del Sabadell fue dando paso a un periodo de mayor dominio visitante, la historia se seguía repitiendo respecto a una semana antes. Márquez quería el balón, pero estaba muy vigilado y Losada no creba el peligro del encuentro anterior pero el partido ya era más colorado que azul.

Markel y Kaiser tuvieron sus más y sus menos y fueron advertidos por el árbitro, y el partido se fue al descanso con todo por ver.

Algo pareció cambiar cuando nada más reanudarse el partido, Losada disparó y obligó a Fuoli a lucirse. El Zamora presionaba ahora mucho más arriba y recuperaba balones apoyado por su público. Y llegó la primera ocasión clara para desequilibrar el marcador, Abde Damar se fue entre dos defensas y su disparo salió fuera ligeramente cruzado. El Zamora se cargaba de razones para remontar.

La siguiente fue una nueva cabalgada de Codina que terminó en las manos del portero poco antes de que Losada cayese derribado dentro del área, una acción que Aimar Velasco decidió revisar, repasó con calma las imágenes y no pitó nada, la presión le pudo esta vez.

El balón era del Zamora y el Sabadell no respondía a los ánimos de su afición volcada y esperando la sentencia que cada vez parecía más lejana. El Sabadell tan sólo podía llegar con un centro chut de Joel que se fue fuera pero el Zamora tuvo el ascenso en la cabeza de Markel que estrelló el balón en el poste en un cabezazo a bocajarro. Era posible marcar, la Creu Alta lo sabía y el Zamora cada vez lo intentaba con más peligro.

Carbonell entraba por Abde y también se sumó a meter miedo a los catalanes pero no llegaba el golpe de gracia, ni mucho menos porque en el minuto 88, un balón centrado desde la derecha terminó en las botas de Eneko Aguilar, y el golpe de gracia llegó.

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En el minuto 110 Xavi Moreno marcaba un cuarto tanto a favor del Sabadell.