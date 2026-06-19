Fútbol Sala
El River Zamora presenta una cara nueva para su proyecto
El jugador llega procedente del fútbol sala canario y destaca por su capacidad goleadora
C. J. T.
El Caja Rural River Zamora FS anunció este viernes una nueva pieza de la plantilla que dirigirá Juanito la próxima campaña. Una incorporación llegada desde el fútbol sala canario y que aterriza en Zamora con cartel de goleador.
Aíran Trujillo, un ala zurdo "de gran calidad que destaca por su capacidad goleadora", según ha señalado el River Zamora, es el nuevo fichaje blanquinegro. Un refuerzo que viene a sumar "su inteligencia táctica y su compromiso colectivo dentro y fuera de la pista".
"El nuevo jugador aterriza en el club procedente del Gran Canaria FS, equipo con el que ha firmado una brillante campaña al proclamarse campeón de la liga regular y convertirse en el máximo goleador de la Segunda División B gracias a sus 46 goles", destaca el River Zamora sobre Trujillo, cuyo perfil ofensivo cuenta con un potente golpeo y calidad en el pase como principales armas.
"Estoy muy contento y encantado de formar parte de un proyecto tan ilusionante", declaraba el nuevo jugador del River Zamora a través de un comunicado del club, dirigiéndose también a su nueva hinchada: "a la afición, decirle que estoy seguro de que con su apoyo y empuje será un año bonito e ilusionante para todos".
- La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
- Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
- Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: 'He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción
- Carlos Ramos, capitán del Zamora CF ante la final por ascender a Segunda: 'Es una oportunidad única para todos
- Feli Pérez, portavoz de las tejedoras que decoran Zamora para San Pedro: “Son muchas horas de ganchillo, pero es muy gratificante ver las calles tan bonitas, no te imaginas las cosas que nos dice la gente"
- El Zamora CF viaja a Cataluña con la ilusión del ascenso
- David Muñoz regresa a la Sierra de la Culebra que le inspiró a escribir 'Entre la hojas escondido
- La consejera del Consultivo de Zamora, Valle Ares, nueva secretaria general de Educación