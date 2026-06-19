El River Zamora presenta una cara nueva para su proyecto

El Caja Rural River Zamora FS anunció este viernes una nueva pieza de la plantilla que dirigirá Juanito la próxima campaña. Una incorporación llegada desde el fútbol sala canario y que aterriza en Zamora con cartel de goleador.

Aíran Trujillo, un ala zurdo "de gran calidad que destaca por su capacidad goleadora", según ha señalado el River Zamora, es el nuevo fichaje blanquinegro. Un refuerzo que viene a sumar "su inteligencia táctica y su compromiso colectivo dentro y fuera de la pista".

"El nuevo jugador aterriza en el club procedente del Gran Canaria FS, equipo con el que ha firmado una brillante campaña al proclamarse campeón de la liga regular y convertirse en el máximo goleador de la Segunda División B gracias a sus 46 goles", destaca el River Zamora sobre Trujillo, cuyo perfil ofensivo cuenta con un potente golpeo y calidad en el pase como principales armas.

"Estoy muy contento y encantado de formar parte de un proyecto tan ilusionante", declaraba el nuevo jugador del River Zamora a través de un comunicado del club, dirigiéndose también a su nueva hinchada: "a la afición, decirle que estoy seguro de que con su apoyo y empuje será un año bonito e ilusionante para todos".