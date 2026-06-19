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Petardos, ruidos y cohetes: así ha sido la madrugada del Zamora CF en el hotel de Barcelona donde se alojan horas antes del partido contra el Sabadell

Un grupo de aficionados de la hinchada rival ha intentado alterar el descanso de la expedición rojiblanca

Miguel Vizcaíno, director deportivo, recuerda "el trato exquisito que nuestros aficionados le dieron a ellos en Zamora" y reprocha que "donde hay que ganar solo debería de ser en el campo y no en otras instancias ilegales"

Petardos y cohetes a las puertas del hotel de Barcelona donde se aloja el Zamora CF

Petardos y cohetes a las puertas del hotel de Barcelona donde se aloja el Zamora CF / Facebook D. V.

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T. S.

Cohetes, tracas, petardos, ruidos... así ha vivido la plantilla del Zamora CF en su hotel de Barcelona la madrugada previa al partido en el que el equipo se juega el ascenso a Segunda División contra el Sabadell. En las inmediaciones del alojamiento donde han pasado la noche, un grupo de aficionados de la hinchada rival ha intentado alterar el descanso de la expedición rojiblanca alrededor de la una y media de la madrugada.

Ha sido el propio director deportivo del ZCF, David Vizcaíno, quien ha grabado y difundido el episodio sin obviar "el trato exquisito que nuestros aficionados le dieron a ellos en Zamora".

"Animales desquiciados, niños despiertos, vecinos gritando y llamando a la Policía... y un equipo que si hay que ganarle solo debería ser en el campo y no en otras instancias ilegales", lamenta Vizcaíno, cada día "más orgullosos de vosotros, zamoranos".

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Pese a las molestias, los jugadores del Zamora CF afrontan el partido con la concentración puesta en el terreno de juego y con el respaldo de una afición que espera vivir un día histórico.

GALERIA | La afición despide al Zamora CF antes de la última batalla por el ascenso a Segunda División frente al Sabadell

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GALERIA | La afición despide al Zamora CF antes de la última batalla por el ascenso a Segunda División frente al Sabadell / Víctor Garrido

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