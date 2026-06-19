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Paco Fernández continuará como preparador físico del Recoletas Zamora

El club confirmó este viernes su continuidad

Paco Fernández, a la derecha, junto a Raúl Pérez.

Paco Fernández, a la derecha, junto a Raúl Pérez. / P. F.

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P. F.

Más noticias en el CD Zamarat, que continúa configurando el nuevo proyecto deportivo para el nuevo curso.

Así, la entidad anunció que Paco Fernández continuará una temporada más como preparador físico del Recoletas Zamora.

En sus propias palabras comentaron que "su trabajo diario, muchas veces lejos de los focos, es fundamental para que nuestras jugadoras puedan rendir al máximo y superar cada reto de la temporada".

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Así las cosas, Fernández se mantendrá al lado de Raúl Pérez en el staff técnico.

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