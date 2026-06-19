Oro y bronce para Jorge Barrio, del Rítmica Benavente, en el Campeonato de España

Guadalajara se convirtió este 16 y 17 de junio en el epicentro de la gimnasia rítmica nacional. En una competición de altísimo nivel, la delegación del Rítmica Benavente brilló con luz propia gracias a las extraordinarias actuaciones de Jorge Barrio y el pequeño Mateo López, quienes firmaron una participación para el recuerdo. La suma de los ejercicios de cuerda, pelota y cinta le dieron a Jorge la medalla de bronce, logrando también clasificarse en las finales de cuerda y pelota.

Con un ejercicio de cuerda impecable terminó coronándose como campeón de España y colgándose la medalla de oro. Con pelota rozó el doblete de medallas con una espectacular cuarta posición, quedándose a tan solo 0,10 puntos del tercer puesto en una final de infarto.

Por otro lado, la heroicidad del benjamín, Mateo López, el cual se creció ante los mayores, siendo el único gimnasta de categoría Benjamín, Mateo tuvo que asumir el enorme reto de competir en la categoría Alevín, midiéndose cara a cara con gimnastas hasta dos años mayores que él. Lejos de achicarse, defendió su ejercicio de manos libres con una madurez asombrosa, logrando una meritoria quinta posición y firmando una nota que lo dejó muy cerca de los puestos de podio. Además, Mateo regaló a los asistentes un ejercicio de cuerda a modo de exhibición que encandiló al pabellón, despidiéndose de la pista bajo una atronadora ovación.

El balance final es un campeonato redondo que consolida a Jorge Barrio en la élite nacional y que sitúa a Mateo López como una de las promesas más firmes de la gimnasia rítmica actual.