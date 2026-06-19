Natación
Luis Gago Pastor, del Natación Castilla Zamora, logra cinco oros en el Regional y se clasifica para el Campeonato de España
El joven alevín tuvo una actuación espect
P. F.
El Natación Castilla Zamora tuvo una gran actuación en el X Campeonato Alevín de Verano, donde el club acudió con 11 nadadores, 6 niñas y 5 niños, entre los que destacó Luis Gago Pastor. El nadador tomó parte en cinco pruebas y se hizo con cinco otros, lo que supone un quíntuple título de Campeón de Castilla y León, además de dos récords regionales en las pruebas de 50 metros Braza y 50 metros Mariposa en la categoría de 12 años.
Asimismo, se hizo con las mínimas para estar en los Campeonato de España, que se celebran en Cádiz, donde llega como quinto de España en el Ranking en la categoría Alevín 12 años en la prueba 50 Mariposa.
Se trata, sin duda, de un gran éxito ya que es su primer año en la categoría Alevín, y una medalla en el Campeonato de España sería el colofón de esta gran temporada.
Los otros componentes del equipo hicieron un papel muy destacable por lo que el Club quedó tercero en categoría masculina.
El equipo técnico, capitaneado por Leticia de la Torre Belver, está mucho más que satisfecho de cómo va evolucionando el club.
MÁS RESULTADOS
VERA MARTIN SAN JOSE..4º PUESTOEN 50 METROS ESPALDA, EN EL MISMO SEGUNDO QUE EL 3º PUESTO.
CARMEN SALVADOR GONZALEZ… 5ª EN 100 Y 200 METROS BRAZA
DANIELA CRESPO FRANCO…6ª EN 50 METROS MARIPOSA
DANIEL ANDRES RODRIGUEZ..5º PUESTO EN200 ESTILOS
DARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ ..6º PUESTO EN 50 BRAZA Y 100 BRAZA
CAROLINA ARGÜELLO CABEZON
MARINA RIEGO CAMPO
MACARENA RIEGO CAMPO
JAIME LOPEZ ARIAS CARBAJO
VICTOR CALVO MIGUEL
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