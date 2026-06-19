Luis Gago Pastor, del Natación Castilla Zamora, logra cinco oros en el Regional y se clasifica para el Campeonato de España

El Natación Castilla Zamora tuvo una gran actuación en el X Campeonato Alevín de Verano, donde el club acudió con 11 nadadores, 6 niñas y 5 niños, entre los que destacó Luis Gago Pastor. El nadador tomó parte en cinco pruebas y se hizo con cinco otros, lo que supone un quíntuple título de Campeón de Castilla y León, además de dos récords regionales en las pruebas de 50 metros Braza y 50 metros Mariposa en la categoría de 12 años.

Asimismo, se hizo con las mínimas para estar en los Campeonato de España, que se celebran en Cádiz, donde llega como quinto de España en el Ranking en la categoría Alevín 12 años en la prueba 50 Mariposa.

Se trata, sin duda, de un gran éxito ya que es su primer año en la categoría Alevín, y una medalla en el Campeonato de España sería el colofón de esta gran temporada.

Los otros componentes del equipo hicieron un papel muy destacable por lo que el Club quedó tercero en categoría masculina.

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El equipo técnico, capitaneado por Leticia de la Torre Belver, está mucho más que satisfecho de cómo va evolucionando el club.