Fútbol
Jesús Villar regresa al fútbol de la mano del CD Noname
El ya exjugador del River se viste de gris para regresar a la Regional de Aficionados
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
C. J. T.
Jesús Villar, canterano del Zamora CF, vuelve al fútbol. Tras un breve paso por el fútbol sala de la mano del River Zamora FS, el jugador retoma su carrera sobre el verde. Y lo hace en la Liga Regional de Aficionados de la mano del CD Noname.
Así lo anunció recientemente el club, señalando que el zamorano de 23 años llega al club de la interrogación para proporcionar "potencia, descaro y desborde" al equipo que tutelará nuevamente Romasanta.
Con la llegada de Jesús Villar, ya son dos los fichajes anunciados por un CD Noname que, a mayores, ha cerrado también varias renovaciones; la última, la de Mathi.
- La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
- Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
- Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: 'He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción
- Carlos Ramos, capitán del Zamora CF ante la final por ascender a Segunda: 'Es una oportunidad única para todos
- Feli Pérez, portavoz de las tejedoras que decoran Zamora para San Pedro: “Son muchas horas de ganchillo, pero es muy gratificante ver las calles tan bonitas, no te imaginas las cosas que nos dice la gente"
- El Zamora CF viaja a Cataluña con la ilusión del ascenso
- David Muñoz regresa a la Sierra de la Culebra que le inspiró a escribir 'Entre la hojas escondido
- La consejera del Consultivo de Zamora, Valle Ares, nueva secretaria general de Educación