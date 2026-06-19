Jesús Villar regresa al fútbol de la mano del CD Noname

Jesús Villar, canterano del Zamora CF, vuelve al fútbol. Tras un breve paso por el fútbol sala de la mano del River Zamora FS, el jugador retoma su carrera sobre el verde. Y lo hace en la Liga Regional de Aficionados de la mano del CD Noname.

Así lo anunció recientemente el club, señalando que el zamorano de 23 años llega al club de la interrogación para proporcionar "potencia, descaro y desborde" al equipo que tutelará nuevamente Romasanta.

Con la llegada de Jesús Villar, ya son dos los fichajes anunciados por un CD Noname que, a mayores, ha cerrado también varias renovaciones; la última, la de Mathi.