Ferrán Costa, entrenador del Sabadell: "No debemos tener prisa, nosotros disfrutamos con lo que hacemos"

El entrenador del Sabadell compareció un día antes del partido contra el Zamora para exponer los principios sobre los que su equipo afrontará el decisivo encuentro en el que tan sólo les vale la victoria.

– ILUSIONADO: "El equipo está, como ha estado toda la temporada, ilusionado, con ganas y con mucha hambre. El entrenamiento hoy ha sido brutal".

– MÁXIMO RESPETO: "Nuestra convicción no es por el rival que tenemos delante. Les tenemos el máximo respeto. Jugamos en casa y toda la temporada nos hemos sentido muy fuertes y muy apoyados desde el primer día y toda la afición se ha encargado de estar cerca de nosotros".

– MANERA DE JUGAR: "Nosotros disfrutamos en lo que hacemos porque creemos mucho en el juego que practicamos. Esto no es nuestra manera de jugar, es nuestra manera de hacer. Este estilo nos representa a todos y nos genera un compromiso brutal".

– NO ES UNA FIESTA: "Esto no es una fiesta. Es un partido de final de play-off en el que nos hemos ganado estar. Todos debemos tener claro que no debemos pasar el partido imaginando qué nos gustaría ver. Necesitamos el espíritu de hace quince días contra el Castilla, aquel partido nos da muchas lecciones"

– ACCIÓN A ACCIÓN: "Debemos vivir el partido acción a acción. El sábado no existe. Es viernes y bastante. Nos tenemos que vaciar todos acción a acción. Necesitamos lo mejor de todos, pero hemos demostrado muchas veces esta temporada de la que somos capaces"

– EL ZAMORA. “Sé qué tipo de equipo es el Zamora CF. Han hecho una gran temporada y es un equipo que se ha ganado a pulso estar en esta final. Los respetamos profundamente. Nuestras intenciones deben estar por encima de cualquier cosa. Debemos hacer un partido excelente”.

– CIUDAD CONECTADA. "Es una semana para tener la cabeza fría y el corazón caliente. Somos una ciudad muy conectada al equipo y estamos luchando todos conjuntamente. Lo que tenemos que hacer es jugar un grandísimo partido de fútbol e ir a cada balón sabiendo que representamos una ciudad entera".

– EL ESCUDO. "Lo que da sentido a nuestro trabajo es el escudo que llevamos y la afición a la que representamos. Hemos focalizado nuestra energía en construir algo que todos los arlequinados sientan suyo".

– EL MENSAJE: "No debemos hacer nada que no hayamos hecho ya. La mejor versión de cada uno es lo que nos acerca a vivir situaciones que al final del partido nos acerquen a batirlos. Eso lo tenemos que construir acción a acción. No debemos tener prisa".

Medidas de seguridad

El club arlequinado informó ayer que los accesos de la Nova Creu Alta se abrirán una hora y media antes del partido, las puertas estarán abiertas a partir de las 19:30 h. Se recomienda además a todos los asistentes al partido que puedan llegar con antelación para evitar colas. El club recomienda a todos los aficionados llegar al estadio a pie o en transporte público por la dificultad que habrá para encontrar aparcamiento en las inmediaciones de la Nova Creu Alta. n