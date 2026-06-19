Piragüismo
260 palistas remarán en el Descenso Ibérico
La tradicional regata, incluida en las Fiestas de San Pedro, arrancará a las 17.30 de este sábado en Fresno de la Ribera con presencia de 25 clubes
El río Duero volverá a ser centro neurálgico del deporte gracias a la celebración de mítico Descenso Ibérico, una prueba que se incluye en las Ferias y Fiestas de San Pedro y que está a una edición de celebrar sus bodas de oro.
La cita, que se desarrollará este sábado, cuenta con el apoyo de Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, además de patrocinadores privados y los consistorios de Fresno, Villalazán y Villaralbo, que permiten que la capital zamorana será anfitriona de 25 clubes de Castilla y León, Madrid, Asturias y Navarra en lo que supondrá el desembarco de uso 260 deportistas. Cierto es, dada la cercanía de Europeo, faltarán algunos de los primeros espadas, pero el nivel está asegurado en una competición que aspira a ser Campeonato de España.
Todo arrancará a las 17.30 horas en Fresno de la Ribera, con salida desde el agua para las categorías Veterano, Sénior, Sub-23 y Juvenil, que partirán separados en dos mangas: embarcaciones dobles (40) e individuales (60). Desde ahí bajarán hacia Villalazán donde habrá un porteo opcional, aunque el caudal es suficiente para disfrutar de un buen espectáculo. Ya en Villaralbo habrá un porteo obligatorio y desde ahí saldrán otras 50 embarcaciones Cadetes e Infantiles. Con todos en el agua, encararán cinco kilómetros hasta la meta, ubicada en la pasarela roja que da acceso a la isla de las Pallas, aunque la ceremonia de entrega de premios será en el aparcamiento del Centro de Piragüismo.
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