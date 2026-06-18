El Zamora CF viaja a Cataluña con la ilusión del ascenso

Esta mañana finalizará la cuenta atrás para el partido decisivo del play off de ascenso que vive el Zamora, y finalizará con el equipo rojiblanco viajando a tierras catalanas para el encuentro que se jugará este viernes a las 21.00 horas en el histórico Nova Creu Alta que, como es sabido, ha vuelto a presentar el cartel de "sold out" como ya ocurriera quince días antes en la primera eliminatoria contra el Castilla. Por desgracia, tan sólo unos 250 aficionados zamoranos podrán disponer de entradas y muchos de ellos viajarán en los autobuses que han fletado para la ocasión la Diputación Provincial y Caja Rural Zamora. Al cierre de esta edición, el Club trabajaba en la organización de los viajes para saber cuántos buses viajarán. El resto de las entradas, hasta completar las 400 que ha facilitado el Sabadell, serán para invitaciones y diversos compromisos del club rojiblanco. Más de 300 seguidores del Zamora que estaban dispuestos a viajar a Sabadell se han quedado sin entrada.

El Zamora viajará hoy en AVE con toda su plantilla, incluído el delantero Josh Farrell que, como es sabido, lleva tiempo lesionado. Óscar Cano dispondrá en Sabadell del resto de sus jugadores entre los que extraerá el último equipo inicial de la temporada que no parece vaya a variar mucho respecto a los últimos partidos aunque no se descarta algún "retoque" en el centro del campo.

En el Sabadell, las incógnitas son mayores ya que se desconoce si los lesionados del Ruta de la Plata, Joel Priego y Carlos García, aunque volverá a estar disponible el argentino Agustín Coscia que no jugó por sanción en el Ruta de la Plata.

Otro atacante destacado en el Sabadell es Rubén Martínez que entró en la segunda parte del partido de ida, se trata de un hombre carismático por su personalidad y veteranía en el equipo arlequinado que ayer mismo aseguraba que "llegamos en un momento muy bueno y en el que el equipo ha ido cogiendo madurez durante toda la temporada. Estamos a una victoria del fútbol profesional, algo con lo que se sueña desde pequeño".

"La clave durante todo el año de este vestuario es que tenemos un cuerpo técnico que no nos deja relajarnos. Se está entrenando muy bien. Estamos muy mentalizados en hacer un gran partido", añadió el jugador del Sabadell quien, sin embargo, reconoce que el Zamora "tiene la ventaja porque marcaron un gol. Nosotros estamos trabajando en que debemos mejorar respecto al otro día. Uno de los retos que nos marcamos era llenar la Nova Creu Alta. Lo hemos hecho dos veces y hemos tenido grandes entradas durante toda la temporada. El club está más vivo que nunca y estamos muy felices por cómo está evolucionando todo".

Rubén Martínez aseguró en rueda de prensa que "es una temporada en la que nos hemos esforzado al máximo y hemos sido un equipo con las ideas muy claras. Somos un equipo con identidad y tenemos muchas cosas buenas que hemos hecho durante la temporada".

Y respecto al anterior encuentro en el que los arlequinados vencieron por 3-0 al Castilla, Rubén Martínez explicó: "¿El camino es el de hace dos semanas? Sí, pero será un partido completamente diferente. Esto es el bonito del fútbol. Dos equipos que han hecho las cosas muy bien para llegar hasta aquí. Llegamos muy preparados para todo lo que hemos vivido durante toda la temporada"

Mientras tanto, el Zamora CF ha prohibido a sus jugadores realizar declaraciones a los medios de comunicación durante esta semana. Esta mañana comparecerán en la habitual rueda de prensa previa en el Ruta de la Plata, el entrenador Óscar Cano y el capitán Carlos Ramos.