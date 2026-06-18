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Fútbol / Play-off a Segunda División

El Zamora CF ya vela armas en Barcelona de cara a su partido frente al Sabadell

La plantilla, tras un largo viaje, repondrá fuerzas para el decisivo encuentro de este viernes

El Zamora CF ya está en Barcelona

El Zamora CF ya está en Barcelona / Cedida

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P. F.

El Zamora CF ya está en Barcelona, a pocos kilómetros de Sabadell, donde este viernes disputará el último partido por el ascenso a Segunda.

Tras una bonita despedida con la afición, después del entrenamiento, la expedición tomó rumbo a Madrid y de ahí, en tren, a Barcelona, donde pernoctará.

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GALERIA | La afición despide al Zamora CF antes de la última batalla por el ascenso a Segunda División frente al Sabadell

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GALERIA | La afición despide al Zamora CF antes de la última batalla por el ascenso a Segunda División frente al Sabadell / Víctor Garrido

Las sensaciones son positivas y en el ánimo de la plantilla está dejar todo en el campo para lograr el objetivo común: alcanzar la Segunda División.

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