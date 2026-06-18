El Zamora CF ya vela armas en Barcelona de cara a su partido frente al Sabadell

El Zamora CF ya está en Barcelona, a pocos kilómetros de Sabadell, donde este viernes disputará el último partido por el ascenso a Segunda.

Tras una bonita despedida con la afición, después del entrenamiento, la expedición tomó rumbo a Madrid y de ahí, en tren, a Barcelona, donde pernoctará.

GALERIA | La afición despide al Zamora CF antes de la última batalla por el ascenso a Segunda División frente al Sabadell / Víctor Garrido

Las sensaciones son positivas y en el ánimo de la plantilla está dejar todo en el campo para lograr el objetivo común: alcanzar la Segunda División.