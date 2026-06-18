Fútbol / Play-off a Segunda División
El Zamora CF ya vela armas en Barcelona de cara a su partido frente al Sabadell
La plantilla, tras un largo viaje, repondrá fuerzas para el decisivo encuentro de este viernes
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P. F.
El Zamora CF ya está en Barcelona, a pocos kilómetros de Sabadell, donde este viernes disputará el último partido por el ascenso a Segunda.
Tras una bonita despedida con la afición, después del entrenamiento, la expedición tomó rumbo a Madrid y de ahí, en tren, a Barcelona, donde pernoctará.
Las sensaciones son positivas y en el ánimo de la plantilla está dejar todo en el campo para lograr el objetivo común: alcanzar la Segunda División.
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